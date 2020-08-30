Путин подарил Лукашенко на день рождения поездку в Москву

В воскресенье утром инициатором разговора стал Путин, который поздравил белорусского коллегу с днем рождения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Путин и Александр Лукашенко в августе в два раза превысили прошлогоднее число собственных телефонных разговоров. За эти не самые спокойные для Минска недели президенты России и Белоруссии пообщались шесть раз, в то время как в 2019 году они сделали это лишь трижды.

В воскресенье утром инициатором разговора стал Путин, который поздравил белорусского коллегу с днем рождения. И хотя сам Лукашенко "перенес" несколько лет назад свой праздник на 31 августа - на один день с сыном Колей, лидеры других держав продолжают поздравлять его 30 числа.

Как сообщает пресс-служба Кремля, "Путин тепло поздравил Лукашенко с днем рождения, был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям". Кроме того, президент России пригласил Александра Григорьевича в Москву, чтобы обсудить дальнейшие интеграционные шаги.

Пресс-служба лидера Белоруссии уже заявила, что визит состоится в ближайшее время.