Речь одного председателя сельсовета после того, как он узнал о новых правилах получения «Оскара», но до конца в них не разобрался

Билли Потер (слева) с мужем Адамом Смитом на церемонии "Оскар"
Фото: REUTERS
Не дожидаясь апогея,
Пока не клюнул в зад петух,
Нам нужно взять в контору гея.
Да-да, друзья. А лучше двух.
(слышится недовольное мычание)
Не будет жизнь казаться раем!..
Эй, Раздолбаев, не ори!
А то напишут, попирааааем...
Ведем себя как дикари...
Ну что вам пребывать в психозе
И попивать от скуки ёрш?
Пускай появится в колхозе
Хотя бы пара стриптизёрш.
(мужики аплодируют)
Мы не обидим индивида.
Да кто там, мать твою, свистит?..
Пристроим негра-инвалида.
И этот нужен...
(морщится)
трансвестит...
Чтоб избежать газетных уток,
Не признавая полумер,
Возьмем немного проституток
На посевную, например.
(кто-то кричит «браво»)
И чтоб одна была мулатка,
Вторая веган-сыроед.
А третья, скажем, азиатка.
Есть кто-то против? Вижу, нет...
Мы смотрим вдаль... И много видим.
И в этот сложный трудный век
Не оскорбим и не обидим
Ни фетишистов, ни калек.
Очистим вековую копоть!
Но всё же, если быть мудрей,
Мы будем, братцы, не работать,
А гастролировать, скорей.
(заметно мрачнеет и покидает сцену)
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