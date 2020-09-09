Новые стандарты «Оскара» открывают путь к славе женщинам, трансгендерам и коренным жителям Аляски

Заветный "Оскар" теперь легче получить представителям меньшинств. Фото: EAST NEWS

Еще в июне, когда в Америке бушевали активисты движения Black Lives Matter, Киноакадемия пообещала, что пересмотрит свои стандарты - постарается, чтобы фильмы, номинированные на «Оскар», отвечали новым общественным идеалам. Иными словами - «Оскара» теперь смогут получить только картины, при производстве которых не обидели ни национальные, ни сексуальные меньшинства, ни женщин, ни инвалидов. Представители этих угнетенных категорий должны участвовать в производстве картин наряду с «большинством» - которым, в глазах современных борцов за права человека, являются белые гетеросексуальные мужчины.

И вот правила оглашены. «Пришло время для изменений. Мы представляем новые стандарты репрезентативности и инклюзивности, которым необходимо соответствовать для выдвижения в категории "Лучший фильм»» - торжественно объявила Киноакадемия.

Теперь картина должна соответствовать минимум двум из четырех стандартов. Мы заботливо перевели для вас (с совсем небольшими сокращениями) новые критерии, опубликованные на официальном сайте Американской киноакадемии; соблаговолите ознакомиться с ним ниже.

Видимо, первое, что придет в голову консервативно настроенному человеку, когда он услышит эту новость - «совсем с ума сошли со своей политкорректностью». Ужас-ужас: теперь, чтобы фильм участвовал в оскаровской гонке, его героем обязательно должен быть гей или чернокожий? (Нет сомнений, что именно так будут преподносить эту новость на большинстве российских сайтов).

Однако, если вчитаться, станет понятно, что новые правила - скорее бюрократическая игра. Играть в нее кинематографистам придется, сжав зубы, но правила не то чтобы совсем садистские, и обойти их можно. А причина, по которой эту игру затеяли - простая: Киноакадемия стремится обезопасить саму себя от упреков в том, что кого-то обижает. Практически каждый год после оглашения номинаций на «Оскар» раздаются крики: опять номинировали недостаточно афроамериканцев/латиносов/представителей сексуальных меньшинств/женщин-режиссеров! (В США, напомним, поводом для громкого скандала может стать все, что угодно. Например, «Игру престолов» гневно обвиняли в том, что лишь три процента серий в ней поставлены женщинами. А сейчас разворачивается кампания с требованиями бойкотировать фильм «Мулан» - потому что исполнительница главной роли Лю Ифэй одобрила действия полиции Гонконга, разгоняющей протесты на улицах. А еще частично «Мулан» снималась в китайской провинции Синьцзян, где нарушаются права человека - существуют «лагеря перевоспитания» для уйгуров. Казалось бы, причем здесь диснеевская сказка про кавалерист-девицу? Кажется, по логике твиттер-воинов, уж коли снимали в таком недемократическом государстве, как Китай, надо было выбрать другой, не оскверненный, регион).

Все это очень серьезно. А Киноакадемии скандалы, бойкоты и пикеты совершенно не нужны. Она хочет выжить среди этой борьбе за человечность.

Напомним еще раз: все новые стандарты применимы только к картинам, которые собираются бороться за звание «Лучший фильм года». То есть если фильм не соответствует ни одному из них, он все еще может выдвигаться в категориях «Лучший режиссер», «Лучшая актриса», «Лучшая музыка к фильму» и так далее. Но что делать, если фильм вполне достоин звания лучшего, а в нем по сюжету недостаточно чернокожих персонажей и женщин - например, это фильм Сэма Мендеса «1917», действие которого разворачивается во время Первой мировой войны? Не забудьте, фильм должен соответствовать лишь двум из четырех стандартов. То есть он может соответствовать только двум последним: студия, которая производит картину, должна помогать молодым кинематографистам из «групп, недостаточно представленных в индустрии», и представители тех же групп должны активно участвовать в рекламной кампании фильма. Иными словами, все это станет геморроем не для творческого коллектива, а для руководства студий, которые будут вынуждены пересматривать штатное расписание. Времени у них - вагон: новые стандарты не вступят в силу до 2024 года.

Американская киноакадемия огласила новые правила, которым должны соответствовать фильмы, борющиеся за награду "Оскар" Фото: EAST NEWS

СТАНДАРТ А: РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ЭКРАНЕ, ТЕМЫ И СЮЖЕТЫ

Чтобы отвечать Стандарту А, фильм должен соответствовать ОДНОМУ из следующих критериев:

А1. Исполнители главных или важных второстепенных ролей

По крайней мере один из ведущих актеров или исполнителей важных для сюжета второстепенных ролей должен принадлежать к недостаточно представленной на экране расовой или этнической группе.

* Азиаты

* Испаноговорящие американцы/латиноамериканцы

* Чернокожие/Афроамериканцы

* Аборигены/Коренные американцы (т.е. индейцы)/Коренные жители Аляски

* Люди ближневосточного/североафриканского происхождения

* Коренные жители Гавайских или других островов Тихого океана

* Представители других недостаточно представленных на экранах рас и этносов

А2. Актерский ансамбль

По крайней мере 30% актеров в ролях второго плана или эпизодах должны быть представителями как минимум двух перечисленных ниже групп, недостаточно представленных на экране:

* Женщины

* Расовые или этнические группы (перечисленные выше)

* LGBTQ+ (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, прочие люди, которых нельзя отнести к гетеросексуалам и цисгендерам)

* Люди с когнитивными или физическими нарушениями, или глухие/слабослышащие

А3. Главная сюжетная линия/тема

Главная сюжетная линия или тема фильма посвящена представителям групп, недостаточно представленных на экране

* Женщины

* Расовые или этнические группы

* LGBTQ+

* Люди с когнитивными или физическими ограничениями, или глухие/слабослышащие

СТАНДАРТ Б: КРЕАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО И СЪЕМОЧНАЯ ГРУППА

Чтобы отвечать Стандарту Б, фильм должен соответствовать ОДНОМУ из следующих критериев:

Б1: По крайней мере два человека на ключевых творческих позициях - директор по подбору актеров, оператор, композитор, художник по костюмам, режиссер, монтажер, художник по прическам, художник по гриму, продюсер, художник-постановщик, художник по декорациям, звукорежиссер, супервайзор спецэффектов, автор сценария - должны принадлежать к следующим группам, недостаточно представленным в индустрии:

* Женщины

* Расовые или этнические группы

* LGBTQ+

* Люди с когнитивными или физическими ограничениями, или глухие/слабослышащие

Среди тех, кто занимает означенные позиции, по крайней мере один человек должен принадлежать к недостаточно представленной на экране расовой или этнической группе.

* Азиаты

* Испаноговорящие американцы/латиноамериканцы

* Чернокожие/Афроамериканцы

* Аборигены/Коренные американцы/Коренные жители Аляски

* Люди ближневосточного/североафриканского происхождения

* Коренные жители Гавайских или других островов Тихого океана

* Представители других недостаточно представленных на экранах рас и этносов

Б2. По крайней мере шесть членов съемочной группы (ассистент режиссера, помощник режиссера по сценарию, осветитель и т.д.) должны принадлежать к недостаточно представленной в индустрии расовой или этнической группе.

Б3. По крайней мере 30 процентов всей съемочной группы должны принадлежать к группам, недостаточно представленным в индустрии.

* Женщины

* Расовые или этнические группы

* LGBTQ+

* Люди с когнитивными или физическими ограничениями, или глухие/слабослышащие

СТАНДАРТ С: ДОСТУП К РАБОТЕ В ИНДУСТРИИ И ВОЗМОЖНОСТЯМ

С1. Компания, которая занимается финансированием или дистрибьюцией фильма, оплатила обучение представителям следующих групп:

* Женщины

* Расовые или этнические группы

* LGBTQ+

* Люди с когнитивными или физическими ограничениями, или глухие/слабослышащие

Требуется, чтобы студия/дистрибьютор оплачивала на постоянной основе и в достаточном объеме обучение и профессиональную подготовку представителям недостаточно представленных в индустрии групп населения (в том числе, в обязательном порядке - расовых/этнических) в следующих областях деятельности [дальше идет перечень, от производства спецэффектов до маркетинга].

C2. Компания, которая производит или финансирует фильм, или занимается его дистрибьюцией, должна предлагать возможность работать или повышать квалификацию представителям следующих групп:

* Женщины

* Расовые или этнические группы

* LGBTQ+

* Люди с когнитивными или физическими ограничениями, или глухие/слабослышащие

СТАНДАРТ D: ФОРМИРОВАНИЕ АУДИТОРИИ

D1: Репрезентация в маркетинге, рекламе и дистрибьюции

Студия или кинокомпания должна иметь в штате многих представителей руководящего звена, занимающихся маркетингом, рекламой и дистрибьюцией фильма, относящихся к следующим группам:

* Женщины

* Расовые или этнические группы

* LGBTQ+

* Люди с когнитивными или физическими ограничениями, или глухие/слабослышащие

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