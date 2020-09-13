Кубанский прорыв: Промышленность Краснодарского края показала лучшую динамику в экономике региона

Во время пандемии вырос спрос на продукты питания - возросла потребность на приобретение пищевого оборудования и сельхозтехники

Краснодарский край – один из немногих регионов России, которому удалось выйти из пандемии коронавируса не только с минимальными потерями, но и с ростом производства. Во многом это удалось благодаря эффективной экономической политике, которая проводилась в регионе за последние пять лет. О том, на какие меры поддержки могут рассчитывать кубанские производители, «КП» рассказал руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов.

- Иван Алексеевич, департамент промышленной политики был создан в 2015 году. Как вы оцениваете развитие отрасли в крае за последние пять лет?

В 2015 году губернатор Вениамин Кондратьев поставил задачу поднять промышленность на новый уровень, и во многом нам это удалось. Сегодня отрасль показывает лучшую динамику в экономике края. Восстановлен ряд крупных производств, открываются новые предприятия, создается сеть индустриальных парков. Мы видим, что позиции Кубани на промышленном рынке России значительно усилились.

Господдержка краевой промышленности выросла в разы – с 14 млн рублей в 2016 году до более чем 700 млн рублей в 2019 году. По решению Вениамина Кондратьева пять лет назад был не только создан наш департамент, но и впервые принята отдельная программа поддержки отрасли с объемом финансирования до 2024 года свыше 4,5 млрд рублей. Сегодня по этой программе мы субсидируем промпредприятия по пяти направлениям.

Конечно, комплексная работа дает результат. За прошлый год объемы промпроизводства выросли на 3,4%, и это выше среднероссийского. Прогнозируется, что объем отгруженных товаров собственного производства вырастет с 235 млрд рублей в 2015 году до 320 млрд рублей в этом году. А инвестиции в отрасль увеличатся с 7,5 млрд рублей в 2016 году до почти 12 млрд рублей в 2020 году. За пять лет реализовано 55 значимых инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 71,5 млрд рублей, налоговые отчисления выросли в полтора раза.

Важным событием стал запуск в 2018 году регионального фонда развития промышленности по инициативе Вениамина Кондратьева. Это эффективный инструмент господдержки. Одним предприятиям он помогает совершить рывок, другим – удержаться на плаву в сложные времена. Только в прошлом году заемщики фонда перечислили в краевой бюджет более 900 млн рублей. По решению губернатора в течение трех лет фонд докапитализируют до 5 млрд рублей. Для сравнения, вначале его капитализация составляла 500 млн рублей.

- Пандемия коронавируса сказалась на всех отраслях. Ряд кубанских предприятий переориентировались на производство средств индивидуальной защиты. Масок, перчаток, защитных костюмов действительно не хватало. Как сейчас организован выпуск этой продукции?

- Действительно, когда началась ситуация с пандемией, резко возник дефицит в средствах индивидуальной защиты, дезинфекции, в резиновых перчатках. Поэтому многие предприятия на Кубани достаточно быстро переориентировали свое производство. На первом этапе это были маски многоразового использования, после чего ряд компаний перенастроил свое оборудование под выпуск одноразовых масок, часть – приобрели линии. Ключевым достижением в части производства средств индивидуальной защиты стало то, что в Краснодарском крае было сконструирована первая в России автоматическая линия по производству одноразовых лицевых масок.

Кроме того, около 10 предприятий начали выпускать антисептические средства.

Во время пандемии вырос спрос на продукты питания - возросла потребность на приобретение пищевого оборудования и сельхозтехники.

Ярким примером переориентации производства стало предприятие, которое производит матрасы в станице Отрадной. Компания очень быстро освоила новый для себя вид продукции и начало производить маски на оборудовании, на котором они по сей день производят пружинные блоки. Таким образом предприятие заполняло пустую нишу на рынке, что снижало стоимость масок, закрывало дефицит.

Мы все помним времена, когда стоимость маски доходила до 100 рублей за штуку – Интернет пестрил такими объявлениями. Переориентация ряда предприятий позволила нам насытить рынок Краснодарского края необходимой продукцией. Сейчас производственные мощности позволяют выпускать одноразовые маски до 500 единиц в сутки, тем самым закрывать на уровне края спрос в этом виде продукции.

- Как много средств индивидуальной защиты сейчас выпускает регион?

- Сегодня край входит в группу регионов-лидеров по производству средств индивидуальной защиты. Если говорить в цифрах, то наши предприятия выпускают в сутки около 100 тыс. пар медицинских перчаток, 80 тонн антисептических средств, почти 3,5 тыс. защитных костюмов и более 55 тыс. многоразовых лицевых масок.

Все это не только на 100% покрывает объемы потребления внутри региона, но также позволяет поставлять эту продукцию в близлежащие регионы. Это субъекты Южного федерального округа, республики Северо-Кавказского федерального округа.

- Весной из-за COVID-19 и карантина часть предприятий приостанавливала работу. Все ли на сегодняшний день возобновили производство и насколько отрасль в целом пострадала?

- Отвечу на этот вопрос с гордостью. Во-первых, благодаря своевременно принятым мерам губернатором региона Вениамином Кондратьевым, большинство промышленных предприятий не допустили полной остановки производства. Около 90% производств продолжили свою работу. Безусловно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, с соблюдением масочного режима, измерением температуры на пунктах пропуска сотрудников, проведением дезинфекции.

Благодаря этому мы смогли практически сохранить темпы развития отрасли. И если в целом в России за первое полугодие 2020 года промышленное производство упало на 3,5%, то в промышленности края отмечался, пусть и небольшой, но все же рост на 0,3%.

- Чем это можно объяснить?

- В условиях возникшей ситуации с учетом федеральной и региональной поддержки наши промышленные предприятия показали свои возможности, гибкость, быструю диверсификацию. Часть из них сумела настроиться на производство иных видов продукции, кроме того, многие начали реализовывать свою продукцию, используя интернет-площадки.

Однако есть и негативные последствия. Например, мы отмечаем небольшое снижение объема отгруженной продукции. Это, прежде всего, связано с закрытием торговых площадок из-за введения ограничительных мер, что привело к уменьшению покупательского спроса. В первую очередь это коснулось мебельной и деревообрабатывающей промышленности, производителей строительных материалов.

Такая ситуация была по итогам семи месяцев, но сейчас картина меняется в лучшую сторону – покупательский спрос восстанавливается.

- Вы упомянули господдержку. На какую помощь сейчас могут рассчитывать предприятия?

- Сегодня в крае эффективно работают два основных региональных инструмента. Первое, это краевая госпрограмма развития промышленности. Ее объем сегодня составляет 180 млн рублей. В рамках нее департамент предоставляет субсидии промышленным предприятиям по пяти направлениям. Например, мы компенсируем процент по кредитам, полученным на пополнение оборотных средств – возвращаем три четверти ключевой ставки.

Еще по одному популярному направлению мы компенсируем затраты для промышленных предприятий, которые реализуют инвестиционные проекты. Край возвращает 10% затрат, но не более 10 млн рублей на юридическое лицо.

Кстати, сейчас продолжается набор заявок на участие в программе в этом году.

Вторым ключевым инструментом поддержки в крае стало льготное заемное финансирование регионального Фонда развития промышленности. Сегодня его объем капитализации составляет 1,5 млрд рублей. В планах - докапитализировать его до 5 млрд рублей к 2022 году. В рамках фонда реализуется 12 программ финансирования, где 9 собственных программ и три с софинансированием федерального Фонда развития промышленности. Такого количества программ нет ни в одном из региональных фондов. К слову, краевой ФРП по итогам первого полугодия 2020 года занял 4 место среди 60-ти региональных фондов по эффективности и по качеству работы с предприятиями.

- Были ли разработаны какие-то беспрецедентные меры поддержки во время пандемии?

Еще несколько лет назад в регионе не было ни одного индустриального парка

- Во время пандемии резко повысился спрос на отдельные группы товаров, в том числе на средства индивидуальной защиты. Для значительного увеличения объемов выпуска востребованной продукции производители нуждались в средствах на покупку сырья, например, изопропилового спирта для производства дезинфекции, и всевозможные материалы для масок. Поэтому региональный ФРП оперативно разработал и внедрил новую специальную программу поддержки производителей таких товаров «Первая необходимость». Она позволила предприятиям взять льготные займы в размере до 30 млн рублей под 1% годовых и отсрочкой погашения на 1 год и направить их на увеличение объемов выпуска остро необходимой продукции. Таких «дешевых» денег сегодня не представляет ни один коммерческий банк.

В рамках проекта было профинансировано 10 заявок на общую сумму 150 млн рублей. Именно эта программа, в частности, позволила нарастить производство антисептиков и средств защиты на некоторых предприятиях до 20 раз.

- Из-за коронавируса в 2020 году пришлось отказаться от проведения традиционного Российского инвестиционного форума в Сочи. Видите ли вы негативные последствия этого?

- Безусловно, сочинский форум — это ключевое деловое мероприятие для всей страны. Однако мы сегодня можем говорить, что отмена мероприятия почти не повлияла на работу с инвесторами, которые планировали подписать соглашения. Мы продолжили с ними сотрудничество в рабочем режиме. Поэтому все инвестсоглашения, что планировали подписать на форуме, начали реализовывать уже в этом году.

Сегодня мы видим устойчивый спрос на реализацию проектов внутри региона, потому что край входит в число лучших с инвестиционным климатом. Спрос на Краснодарский край как площадки для реализации инвестпроектов можно связать, в том числе, и с развитием в крае сети индустриальных парков с готовой инфраструктурой, а также развитой системой мер господдержки.

Если говорить о конкретных проектах, то привлеченные инвестиции позволили в 1 полугодии 2020 года запустить ряд новых производств. Это крупные предприятия, реализующие долгосрочные инвестиционные программы – компании «Еврохим» и «Абинский электрометаллургический завод».

- Расскажите о создании сети промышленных парков. Намечено ли открывать новые?

- Еще несколько лет назад в регионе не было ни одного индустриального парка. Сегодня работают уже три площадки, еще четыре находятся в стадии создания.

В промышленных парках, которые сегодня уже работают в Краснодаре и Усть-Лабинском районе, создано более 2 тысяч рабочих мест на 21 предприятии. Компании-резиденты производят строительные материалы, мебель, почвообрабатывающую технику, материалы, применяемые для строительства дорог и укрепительных сооружений, дорожные знаки, строительные металлические конструкции.

В этом году начата реализация нового инвестиционного проекта - индустриального парка компании Wildberries, которая и выступила инвестором проекта, в промышленной зоне Краснодара. Кроме того, в этом году было принято решение о строительстве индустриального парка в городе Анапа. Сейчас там переведено под промышленное использование более 136 га земли, создана управляющая компания. В условиях курорта мы планируем, что это будет экологически чистые промышленные производства оборудования для отелей и предприятий общественного питания, а также вело- и мото-техники.

Также власти региона сейчас оказывают содействие в создании промпарков в городе Кропоткин и в Динском районе. Площадь первого промпарка составит около 13,3 гектара, в рамках нацпроекта софинансирование на его создание составит более 520 млн рублей на два года. Второй парк площадью 20 гектаров планируется разместить в станице Новотитаровская. Также планируется создание промышленного парка в Апшеронском районе.

- Власти всегда поддерживают экспорт кубанской продукции, в том числе с помощью участия в выставках и бизнес-миссиях. Как трансформировались форматы поддержки сейчас, когда такие мероприятия не проводятся?

- Когда мы находились в обычных экономических условиях, мы поддерживали наши промышленные предприятия в организации всевозможных выставок, форумов, мероприятий, возили и представляли их продукцию в других странах. Конечно, пандемия внесла свои коррективы: количество выставок не просто сократилось, их просто сегодня нет. Но зато появилась возможность продвижения своей продукции через онлайн-платформы, онлайн-выставки. Первая такая выставка «Мебель Кубани» уже состоялась. Мы видим, что посещаемость площадки была достаточно большая, посетители активно принимали участие в деловой программе. И что самое важное, на этой выставке в онлайн-режиме заключались новые контракты.

В течение 2020 года мы планируем организовать подобные онлайн-выставки для предприятий легкой промышленности, продвигать на таких площадках предприятия сельхозмашиностроения, пищевого машиностроения, а также экспортеров.

Таким образом, мы ни в коем случае не останавливаемся, ищем и осваиваем новые для нас форматы продвижения промышленной продукции.

Что касается экспортной продукции, регион активно взаимодействует с торгпредствами РФ в других странах. К примеру, сейчас ведутся переговоры с Германией и Кубой по вопросам организации бизнес-миссий в онлайн-формате с участием иностранных партнеров.

Также департамент создал каталог экспортной продукции на нескольких языках. Электронная версия издания была направлена торгпредствам и уже показала себя как эффективный инструмент продвижения кубанской промпродукции.

- Какая продукция сейчас наиболее востребована зарубежными контрагентами?

- Номенклатура продукции, которая сегодня экспортируется из региона, широкая. Прежде всего, это продукция металлургической отрасли, предприятий сельхозмашиностроения, деревообрабатывающей промышленности, минеральные удобрения.

Интересно, что в нынешних условиях наблюдается повышение спроса на медицинскую продукцию, а также оборудование для медицинских организаций. Так, компания «Инсипром» начала экспорт техники для экологичной утилизации медицинских отходов. Компания поставила инсинератор в одно из медучреждений Молдавии. Это оборудование способно утилизировать до 110 кг отходов в час, позволяя эффективно бороться с распространением коронавируса. В компании отмечают возросший интерес к такому оборудованию. Сейчас производитель ведет переговоры с больницами и компаниями, специализирующимися на утилизации отходов в ОАЭ, Индии и странах Латинской Америки. Кроме того, аппараты уже поставлены в Азербайджан, Армению и Казахстан.

Также в связи с принимаемыми на федеральном уровне мерами государственной поддержки для производителей сельхозтехники прогнозируется повышение объемов экспорта данного вида продукции. Уже сейчас производитель сельхозтехники «Агроспецмаш» наладил поставки выпускаемой продукции в страны ближнего зарубежья. Компания в прошлом году приняла участие в международной выставке в Узбекистане, где при содействии Российского экспортного центра провела ряд деловых встреч. По итогам ранее проведенных встреч и дистанционных переговоров в период карантина компания подписала контракт на сумму почти 60 тысяч евро.

- Повлияла ли пандемия на производство сельхозтехники?

- Во время пандемии вырос спрос на продукты питания, в этой связи возросла потребность на приобретение пищевого оборудования и сельхозтехники.

Объем отгрузки по сельхозмашиностроению за 7 месяцев 2020 года вырос до 9,2 млрд рублей, или в 1,6 раза к аналогичному периоду прошлого года. Считаю, наши предприятия отлично сработали на импортозамещение.

Здесь также важно отметить, что в этом году мы запустили новый вид господдержки машиностроителей. Производителям техники компенсируют предоставленную покупателям скидку в 10%. Мера включена в краевую программу развития промышленности. Ежегодное финансирование на 2020-2021 годы составит 80 млн рублей. Тем самым мы на ту продукцию, которая сегодня соответствует всем мировым стандартам и ничем не уступает по качеству европейским конкурентам, делаем цены ниже, повышая на нее спрос.

Беседовал Валерий Стурит.