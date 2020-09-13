«Серьги по цене «однушки» в Москве»: 52-летняя Оксана Фандера сверкнула на «Кинотавре» дорогущими бриллиантами

52-летняя Оксана Фандера - одна из самых ярких представительниц столичного гламура «нулевых» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пандемическая осень не могла не отразиться на кинофестивале «Кинотавр», которому из-за коронавируса пришлось переехать с июля на сентябрь. Перед каждым показом гостям сочинского кинофеста измеряют температуру, раздают защитные маски. Даже на пляж киносмотра без аккредитации простым курортникам не прошмыгнуть. Покой и здоровье знаменитостей бережёт огромный взвод фестивальной охраны.

52-летняя звезда Оксана Фандера, как одна из самых ярких представительниц столичного гламура «нулевых» вместо маски прикрывается платком. На премьеры «Кинотавра» артистка ходит без звёздных прикрас - без грима и укладки, убирая седые локоны в «учительский» пучок . Понятное дело, что в таком непривычном образе Оксану мало кто узнаёт на красной дорожке.

Хотя на открытии киносмотра Фандера блистала в буквальном смысле этого слова.

На артистке были очень дорогие украшения из белого золота 750 пробы

На артистке были очень дорогие украшения из белого золота 750 пробы. Браслет и серьги с бриллиантами огранки груша в общей сумме почти за 7 миллионов рублей. Плюс чёрный чокер звезды украсила бриллиантовая брошь в виде цветка за 952 тысячи рублей. Так, летящей походкой, секс-символ 90-х продефилировала по дорожке в украшениях по цене «однушки» в Москве.

Кстати, по словам близких Оксаны, артистка хоть и слывёт в киношных кругах модницей, но в реальной жизни весьма бережлива, не любит тратить большие деньги на наряды. Либо выбирает вещи от демократичных дизайнеров, либо берет платья на один выход в бутиках. Так что вполне возможно, что сие бриллиантовое великолепие Фандере предоставили только для фото на звездной дорожке «Кинотавра».

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