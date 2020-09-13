"Через 10-15 лет Ленина перезахоронят. Это неизбежно": Зачем архитекторы объявили конкурс на использование Мавзолея

Российские коммунисты у мавзолея Владимира Ленина в 150-ю годовщину вождя пролетариата. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Союз архитекторов России предполагает в ноябре подвести итоги конкурса на лучшую идею эксплуатации Мавзолея на Красной площади, где сегодня покоится тело основателя СССР Владимира Ульянова (Ленина). Конкурс призван “заранее выбрать концепцию исторического сооружения”, если тело вождя его пределы однажды покинет.

Информация об этом вызвала горячие споры. «КП» обратилась за комментариями к специалистам. Вот что сказал “Комсомолке” известный столичный архитектор Николай Логвинов:

- Подобные идеи возникали прежде?

- Было несколько конкурсов в 90-е годы. Они были более локальными. И предусматривали снос Мавзолея. Или даже некий котлован там. Эта дискуссия о том, что Мавзолей надо сносить, всех профессиональных архитекторов, конечно, очень сильно напрягает. Это, разумеется, гениальное произведение - независимо от той функции, которую оно несет.

Очередь в мавзолей 22 апреля, на день рождения Ленина Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Щусев исполнил гениальную вещь?

- Совершенно верно. Которая идеально вписалась в ансамбль Красной площади и Кремля. Потому мы и беспокоимся, чтобы его кто-то неким волевым решением не решился снести.

- А перепрофилирование?

- Да, перепрофилировать памятник архитектуры — это достаточно сложная вещь. Но для других задач его подготовить — это законом об охране памятников истории и культуры не запрещено.

- То есть архитекторы подразумевают, что тело Ленина через какое-то время все-таки перезахоронят — например, в Питере на Волковском кладбище, как он и хотел?

Тело Ленина придется захоронить. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Мы не предлагаем его немедленно перезахоранивать. Но мы готовимся к этому неизбежному явлению. Которое случится - рано или поздно. Этот вопрос все-равно будет бужироваться. И лет через 10-15 найдет свое разрешение. А сам Мавзолей имеет безусловную архитектурную ценность.

- И что же будет в Мавзолее?

- В тех конкурсах, которые были в начале 90-х, звучали идеи сделать музей тоталитаризма или музей антикоммунизма. Но сейчас, по прошествии лет, мы понимаем, что это все равно наша история. И сам Мавзолей станет уже памятником этой истории. Памятником тому времени. По-моему, это должно быть в связке с музейными комплексами, связанными с историей СССР.

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