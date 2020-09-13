Предварительные итоги единого дня голосования 2020: Как в 20 регионах выбирали губернаторов

13 сентября в 20 регионах выбирали губернаторов Фото: Алена МАРТЫНОВА

В воскресенье, 13 сентября 2020 года, в России состоялся единый день голосования. Итоги выборов, которые в этот раз растянулись на три дня, подводят десятки регионов. В 83 субъектах РФ голосовали за членов местных законодательных собраний, в четырех - за депутатов Государственной думы, а в 20 - выбирали губернаторов.

Кто же из кандидатов на посты глав регионов набирает большее количество голосов - после публикации ЦИК подсчетов первых бюллетеней - в материале kp.ru.

Лидеров двух регионов: Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов избирали местные парламенты. Они проголосовали еще в воскресенье днем. Губернатором в НАО избран Юрий Бездудный, а в ХМАО - Наталья Комарова.

Данные подсчета бюллетеней указаны по состоянию на 23.20 по московскому времени, 13 сентября 2020 года. Подсчет голосов продолжается, поэтому результат не окончательный

- Республика Коми. Лидер подсчета голосов - Владимир Уйба - 79,36%.

- Республика Татарстан. Лидер подсчета голосов - Рустам Минниханов - 87,98%. Подробнее.

- Чувашская республика. Лидер подсчета голосов - Олег Николаев - 82,23%.

- Камчатский край. Лидер подсчета голосов - Владимир Солодов - 80,43%. Подробнее.

- Костромская область. Лидер подсчета голосов - Сергей Ситников - 65,92%.

- Краснодарский край. Лидер подсчета голосов - Вениамин Кондратьев - 91,97%. Подробнее.

- Пермский край. Лидер подсчета голосов - Дмитрий Махонин - 76,25%. Подробнее.

- Архангельская область. Лидер подсчета голосов - Александр Цыбульский - 79,35%.

- Брянская область. Лидер подсчета голосов - Александр Богомаз - 76,01%. Подробнее.

- Иркутская область. Лидер подсчета голосов - Игорь Кобзев - 60,78%. Подробнее.

- Калужская область. Лидер подсчета голосов - Владислав Шапша - 94%.

- Ленинградская область. Лидер подсчета голосов - Александр Дрозденко - 80,61%. Подробнее.

- Пензенская область. Лидер подсчета голосов - Иван Белозерцев - 88,63%.

- Ростовская область. Лидер подсчета голосов - Василий Голубев - 77,32%. Подробнее.

- Смоленская область. Лидер подсчета голосов - Алексей Островский - 52,38%.

- Тамбовская область. Лидер подсчета голосов - Александр Никитин - 94,20%.

- Севастополь. Лидер подсчета голосов - Михаил Развожаев - 83,96%. Подробнее

- Еврейская автономная область. Лидер подсчета голосов - Гольдштейн Ростислав - 82,50%. Подробнее.