«Сделала себе круговую подтяжку у врача Гурченко»: Елена Яковлева раскрыла секрет преображения

Этой осенью у Елены Яковлевой новая стрижка. Фото: кадр канала СТС из программы «Кино в деталях».

59-летняя Елена Яковлева этой осенью помолодела лет на десять. Во-первых, актриса подстриглась. Стилисты часто напоминают клиенткам: чем короче стрижка - тем меньше лет. Во-вторых, благодаря омолаживающим процедурам актриса выглядит шикарно. В чем же секрет преображения Елены Яковлевой?

Елена Александровна освежает лицо с помощью «уколов красоты». Кроме того, Елена Алексеевна не скрывала и еще год назад призналась, что делала нижнюю блефаропластику, избавившись от «грыж». Эта операция убирает «мешки» (избытки кожи) в области век, опущение уголков глаз, морщинки. Блефаропластику Яковлева сделала давно, но сегодня артистка призналась в более кардинальном преображении, на которое она решилась после омолаживания век. Обо всех своих пластических операциях Елена Алексеевна рассказала в передаче «Спасите, я не умею готовить» на ТВ Центре.

Яковлева разоткровенничалась сегодня: «Где-то в 40 лет я убрала мешки под глазами. И в 41 год я сделала себе круговую подтяжку у очень хорошего косметолога, который делал еще в советские времена Гурченко. Это была первая операция, потом он ей отказался делать, потому что посчитал, что уже не надо – будет перебор».

Двадцать лет назад Елена Яковлева уже была на диете, которая до сих ей позволяет сохранить идеальную фигуру. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большая удача для актрисы найти грамотного пластического хирурга и косметолога, которые проведут омолаживающие операции и процедуры так, что окружающие не заметят последствий вмешательства хирурга на лице. Яковлевой повезло. А, к примеру, ее коллеги Татьяна Догилева и Татьяна Веденеева жаловались на то, что после омолаживающих вмешательств налицо был нежелательный эстетический эффект. Веденеева, к примеру, жаловалась, что во время блефаропластики, ей сделали разрезы из-за чего изменилось строение глаза. А теперь уже давно эту операцию проводят через проколы из-за чего разрез и форма глаз остается прежней. Самая эффективный результат по омоложению дает круговая подтяжка лица, которую весьма удачно сделали Елене Яковлевой. Подтяжка восстанавливает контур и овал лица, разглаживает крупные складки и морщины, уменьшает дряблость кожи шеи. Как известно, результат после этой операции сохраняется надолго. Но, спустя годы, его надо поддерживать современными косметологическими процедурами, включая инъекции красоты.

Елена Яковлева не стала скрывать: «Да, я боюсь старости. Легко отношусь, но все равно боюсь. Мне кажется, что каждый человек боится. Это не значит, что стоит молодиться… Я очень боюсь оказаться без движения, и доставить какое-то нервное напряжение своей семье, своим близким…»

У Яковлевой до конца месяца два спектакля – «Бумажный брак» и «Эта прекрасная жизнь». Работы много, поэтому актриса и старается держать себя в форме. Но предупреждает: в кино и сериалах, если вы видите ее героиню в душе, то знайте — это дублерша.