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«Сделала себе круговую подтяжку у врача Гурченко»: Елена Яковлева раскрыла секрет преображения

Актрисе повезло найти отличного пластического хирурга и косметолога
Ирина ВИКТОРОВА
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Этой осенью у Елены Яковлевой новая стрижка. Фото: кадр канала СТС из программы «Кино в деталях».

Этой осенью у Елены Яковлевой новая стрижка. Фото: кадр канала СТС из программы «Кино в деталях».

59-летняя Елена Яковлева этой осенью помолодела лет на десять. Во-первых, актриса подстриглась. Стилисты часто напоминают клиенткам: чем короче стрижка - тем меньше лет. Во-вторых, благодаря омолаживающим процедурам актриса выглядит шикарно. В чем же секрет преображения Елены Яковлевой?

Елена Александровна освежает лицо с помощью «уколов красоты». Кроме того, Елена Алексеевна не скрывала и еще год назад призналась, что делала нижнюю блефаропластику, избавившись от «грыж». Эта операция убирает «мешки» (избытки кожи) в области век, опущение уголков глаз, морщинки. Блефаропластику Яковлева сделала давно, но сегодня артистка призналась в более кардинальном преображении, на которое она решилась после омолаживания век. Обо всех своих пластических операциях Елена Алексеевна рассказала в передаче «Спасите, я не умею готовить» на ТВ Центре.

Яковлева разоткровенничалась сегодня: «Где-то в 40 лет я убрала мешки под глазами. И в 41 год я сделала себе круговую подтяжку у очень хорошего косметолога, который делал еще в советские времена Гурченко. Это была первая операция, потом он ей отказался делать, потому что посчитал, что уже не надо – будет перебор».

Двадцать лет назад Елена Яковлева уже была на диете, которая до сих ей позволяет сохранить идеальную фигуру.

Двадцать лет назад Елена Яковлева уже была на диете, которая до сих ей позволяет сохранить идеальную фигуру.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большая удача для актрисы найти грамотного пластического хирурга и косметолога, которые проведут омолаживающие операции и процедуры так, что окружающие не заметят последствий вмешательства хирурга на лице. Яковлевой повезло. А, к примеру, ее коллеги Татьяна Догилева и Татьяна Веденеева жаловались на то, что после омолаживающих вмешательств налицо был нежелательный эстетический эффект. Веденеева, к примеру, жаловалась, что во время блефаропластики, ей сделали разрезы из-за чего изменилось строение глаза. А теперь уже давно эту операцию проводят через проколы из-за чего разрез и форма глаз остается прежней. Самая эффективный результат по омоложению дает круговая подтяжка лица, которую весьма удачно сделали Елене Яковлевой. Подтяжка восстанавливает контур и овал лица, разглаживает крупные складки и морщины, уменьшает дряблость кожи шеи. Как известно, результат после этой операции сохраняется надолго. Но, спустя годы, его надо поддерживать современными косметологическими процедурами, включая инъекции красоты.

Елена Яковлева не стала скрывать: «Да, я боюсь старости. Легко отношусь, но все равно боюсь. Мне кажется, что каждый человек боится. Это не значит, что стоит молодиться… Я очень боюсь оказаться без движения, и доставить какое-то нервное напряжение своей семье, своим близким…»

У Яковлевой до конца месяца два спектакля – «Бумажный брак» и «Эта прекрасная жизнь». Работы много, поэтому актриса и старается держать себя в форме. Но предупреждает: в кино и сериалах, если вы видите ее героиню в душе, то знайте — это дублерша.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИЕлена Яковлева: досье KP.RU

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