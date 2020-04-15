"Трудно делать вид, что все хорошо": Елена Яковлева рассказала о тяжелом периоде в жизни

Елена Яковлева самоизолировалась в своей московской квартире. 59-летняя актриса сидит без работы, так как из-за пандемии коронавируса все съемки прекращены. Артистка не скрывает - она не представляет свою жизнь без работы. Происходящее стало для нее настоящим шоком.

Жизнь Елены Яковлевой изменилась в одни момент. Постоянные съемки, гастроли, переезды - она крутилась, как белка в колесе. Теперь же вынуждена сидеть дома. И не скрывает - карантин застал ее врасплох.

"Когда начался режим самоизоляции, я сразу бросилась фильмы и сериалы смотреть, на которые раньше не хватало времени. Думала, буду больше и смотреть, и читать. Выбрала две замечательные книжки, но как-то не читается. И я пока безуспешно мучаю одну книжку. Трудно сосредоточиться. К такой жизни я не привыкла, не приспособилась", - признается звезда сериалов "Каменская" и "Склифософский".

По ее словам, единственное, что "в самоизоляции хорошо делается, - это естся". "А все потому, что не получается пока расслабиться, успокоиться. Каждый день думаю, что делать в данной ситуации. Потому что, не играя ничего, не изображая, оказывается, как-то скучно жить", - сетует знаменитость.

При этом не скрывает, что в последнее время сильно уставала и страдала от переутомления. "Была беготня как белка в колесе. А сейчас колесо остановилось… И я понимаю, как была не права. Как же хорошо знать: завтра у тебя спектакль, послезавтра спектакль, потом два дня съемок, потом еще проект, еще… А сейчас отменяются даже съемки, которые были запланированы на лето: на июль, август", - поведала Елена Алексеевна.

Больше всего ее пугает неопределенность. Она из тех актрис, у которых никогда не было простоев и пауз в работе. "Сидеть без дела - самое тяжелое. Нынешняя ситуация - это для меня, конечно, шок. Без работы я схожу с ума", - цитируют ее "7 Дней".

Более того, артистку посещают не очень хорошие мысли. У нее совсем нет настроения. "Трудно делать вид, что все хорошо, когда это не так… То, что сейчас происходит, - из разряда мировых катастроф. И потери несут все. И главное сейчас - победить, переждать. Все закончится, но я понимаю, что из данной ситуации артисты будут выходить очень трудно. Если театры и откроют, то в последнюю очередь. Когда это осознаешь, немножко не по себе, потому что непонятно, сколько это продлится", - вздыхает Яковлева.