Стресс и недосып: что могут вызвать заболевания щитовидной железы

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Депрессия, усталость, переедание, проблемы со сном – к сожалению, «разбитость» стала нормой для многих россиян.

В этом могут быть виноваты жизненные обстоятельства, но на «скамью подсудимых» редко сажают щитовидную железу. Тем не менее, ее здоровье способно влиять на ваше настроение и даже на состояние кожи и волос.

Зачем нужна «щитовидка»

Щитовидную железу можно назвать еще одним «мозгом» нашего тела – этот орган в форме бабочки контролирует обмен веществ и энергии в каждой клетке и находится в шее, под гортанью и перед трахеей. В целом эндокринная система, элементом которой является «щитовидка», отвечает за производство гормонов.

Сложно назвать то, на что щитовидная железа не влияет: от ее здоровья зависят умственные способности, сон, аппетит, состояние кожи и волос, вес, физическая активность, прочность костей и скелета, работа сердца, половое развитие, а также способность женщины выносить и родить здорового ребенка.

Чтобы наглядно представить функционал «щитовидки», попробуйте вообразить ваш организм оркестром, а ее – дирижером. Неверными взмахами палочки ваш заболевший дирижер может сыграть симфонию ожирения, кантату депрессии и даже сюиту выпадения волос.

Интересно то, что стресс сам по себе не приводит к развитию заболеваний щитовидной железы –его симптомы могут оказаться не реакцией на эмоциональные нагрузки, а говорить о нарушении функции «щитовидки».

Для некоторых пар это может стать интересным открытием – порой причиной агрессии вашего партнера может быть именно болезнь щитовидной железы, а не немытая посуда, грязная квартира или проблемы на работе.

О чем совет «проверить гормоны»

Многим хотя бы раз рекомендовали «проверить гормоны». Порой непрошенные советы раздражают, однако в этом случае есть смысл прислушаться – врачи действительно назначают лабораторное обследование щитовидной железы при подозрениях на нарушения гормонального баланса и обмена веществ.

Даже малейший сбой в работе эндокринной системы в целом и щитовидной железы в частности может привести к изменению внешнего вида и самочувствия – поначалу практически незаметному.

Поводами насторожиться могут служить неожиданный скачок веса, хроническая усталость, подавленное настроение, более сильное, чем обычно, выпадение волос, ухудшение состояния кожи.

Лабораторное обследование щитовидной железы может помочь выяснить причины сбоя менструального цикла. По этой и по другим причинам женщинам особенно рекомендуется регулярно проходить профилактику – заболевания щитовидной железы у них встречаются намного чаще. Мужчинам же достаточно проверять показатели раз в 5 лет, если иного не назначит врач.

В целом в группу риска по заболеваниям «щитовидки» входят жители субъектов РФ с низким природным содержанием йода в питьевой воде – рекомендуем уточнить это в интернете. Еще одна группа риска – пациенты с заболеваниями щитовидной железы в анамнезе.

О каких гормонах идет речь

В первую очередь рекомендуется проверить уровень тироксина (Т4) и тиреотропного гормона (ТТГ). С помощью тироксина «щитовидка» управляет усвоением кислорода, окислением жиров и производством белков в клетках.

ТТГ – гормон, регулирующий выработку тироксина и трийодтиронина (Т3). Его вырабатывает гипофиз – железа, расположенная в головном мозге.

Если концентрация ТТГ повышается, снижается выделение в кровь Т4 и Т3 – это ведет к гипотиреозу. Его «брат» гипертиреоз появляется, если концентрация тиреотропного гормона снижается – в этом случае выработка Т4 и Т3 повышается.

У каждого заболевания есть свои «прелести». Например, гипотиреоз может проявляться нарушениями менструального цикла, сухостью кожи и выпадением волос, запорами. Гипертиреоз способен «обрадовать» вас бессонницей, диареей и выпученными глазами. Оба состояния могут вызвать повышенную утомляемость и общую слабость.

Стоит проверить все три показателя: Т3, Т4 и ТТГ. Дело в том, что гипертиреоз и гипотиреоз разделяются на множество видов, которые отличаются друг от друга отдельными проявлениями. Прийти к заключению по одному показателю невозможно – он не даст врачу полную картину заболевания.

Где проверить щитовидную железу

Лаборатория «Гемотест» поможет вынести вердикт щитовидной железе – до 31 октября стоимость оценки функции щитовидной железы снижена до 690 рублей. Исследование займет всего 1 день. Акция действует в каждом из более чем 700 лабораторных отделений «Гемотеста» по всей России.

В состав комплекса входит исследование трех гормонов: T3 свободный, Т4 свободный и ТТГ. Для проведения анализа у вас возьмут кровь из вены (взятие биоматериала оплачивается отдельно).

От вас потребуется подготовиться к исследованию: запланируйте сдачу крови с 8 до 11 часов утра, потому что ее нужно обязательно сдавать натощак. После последнего приема пищи должно пройти 12–14 часов, пить можно только негазированную воду.

За сутки до анализа откажитесь от алкоголя, интенсивных физических нагрузок и лекарственных препаратов, согласовав это с лечащим врачом. Не курите 2 часа перед исследованием. За 15 минут до сдачи крови немного посидите в лабораторном отделении, отдышитесь и успокойтесь.

Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или получить по электронной почте. Также вы можете подписаться на бесплатное SMS-уведомление.

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