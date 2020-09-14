Работающих россиян хотят обложить дополнительным налогом - на безработицу

Работающих россиян хотят обложить дополнительным налогом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В борьбе с безработицей грядут новые меры. Уже этой осенью депутаты Госдумы собираются обсудить с экспертами идею о том, чтобы работающие россияне отчисляли с получки взносы в фонд страхования занятости — полпроцента. По сути, это дополнительный налог к тем 13%, которые уже вычитают из зарплаты работника.

По замыслу депутатов, собранные деньги пойдут, прежде всего, на выплату пособий непосредственно при увольнении. Сейчас их по закону выплачивает работодатель. И получается, что хочет предприниматель сократить людей и тем самым сэкономить свои денежки, а на самом деле сэкономить не выходит. Человека предупреждают за два месяца об увольнении, он ищет новую работу, а на старой уже трудится без энтузиазма, тем не менее, денежки ему идут. Да еще и при самом увольнении получает пособие в размере месячной оплаты за счет работодатели. Получается фирма теряет при увольнении работника три зарплаты.

Депутаты вошли в положение бизнесменов и предложили переложить основную часть этих трат на самих работников. Возможно, останется и

- Страхование от безработицы — это хорошая идея, такая система работает во всем мире и позволяет тем, кто лишился работы, получать пособия, соизмеримые с утраченным заработком, а не то что сейчас, - сказал «КП» проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Но в нынешних условиях, когда денег у населения и без того не хватает, о чем говорит падение потребительского спроса, изъятие даже этих 0,5% ухудшит условия работников. Поэтому считаю, что все риски, связанные с сокращением персонала, в том числе и финансовые, должен нести работодатель — таков, кстати, и зарубежный опыт.

По мнению эксперта, идею можно реализовать так, что это не приведет к дополнительной нагрузке на бизнес.

- Все можно сделать, не увеличивая общую нагрузку на работодателя — за счет перераспределения средств, которые предприятия выплачивают в целом по системе соцстрахования, - говорит Сафонов. - Например, финансирование медицинского страхования может производиться полностью за счет бюджета, не привлекая денег предприятий. Можно отказаться от повышения НДС.

Если же говорить о минусах системы, то дополнительный налог сделает еще менее привлекательным выход из тени для тех, кто получает зарплату в конверте, считает эксперт.

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