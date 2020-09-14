Актриса с "очень большим диапазоном": что известно о беременной подруге мужа Наташи Королевой

Молодая актриса заявила, что беременна от Тарзана. Фото: vk.com Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Девушка, которая в скором времени может подарить малыша мужу Наташи Королевой, пока себя не афиширует. Оно и понятно: таинственная Анастасия оказалась замешана в страшном скандале: певица обвиняет ее в краже драгоценностей и, говорят, даже звонит с угрозами. А Тарзан, забыв романтическую переписку и жаркие встречи, теперь во всем поддерживает свою знаменитую жену.

Анастасия и Сергей Глушко встречались дома у Наташи Королевой.

Между тем, сайт kp.ru установил личность беременной подруги стриптизера. Ей оказалась 28-летняя Анастасия Ш.: как указано в ее анкете на сайте одного из агентств, - актриса, начинающая модель, танцовщица и певица. Несколько лет назад рыжеволосая красавица окончила Краснодарский университет культуры и искусств и приехала покорять столицу.

Татуировок и пирсинга у Анастасии нет, проколоты только уши. Внешность модельная: рост 168 см, вес 50 кг; параметры: 90 - 66 - 92. Своих достоинств девушка не прячет. Так, в одном из роликов-самопрезентаций она называет себя "актрисой с большим диапазоном" - и на этих словах на ее рубашке под натиском упругой груди игриво расстегиваются сразу несколько пуговиц.

Девушка переехала в Москву несколько лет назад из Новороссийска. Фото: Предоставлено "КП"

- Относительно профессии я очень выносливая, уравновешенная, терпеливая и трудолюбивая, - рассказывает о себе Настя. - Имею навыки игры на фортепиано и скрипке. В свободное время люблю читать. Также выступаю в качестве фотомодели.

Впрочем, на профессиональном поприще больших успехов Анастасия пока и не добилась. Она играла в нескольких театральных постановках, снималась в телесериалах в эпизодических ролях, была героиней рекламного ролика про йогурт... Где начинающая актриса познакомилась с Тарзаном, неизвестно, однако в соцсетях он подписан на молодую подругу и лайкает каждое ее фото.

Напомним, на днях Наташа Королева заявила о краже в ее особняке. По версии певицы, пока она была в отпуске, в гости к ее мужу приходила малознакомая женщина, после визита которой исчезли драгоценности стоимостью 5 миллионов рублей и 3000 евро наличными. Звезда написала в полицию, однако, подозреваемая пошла ва-банк, заявив, что беременна от Тарзана, а певица попросту мстит ей за это.

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В тот день, когда в доме певицы якобы произошла кража, Тарзан сам позвал девушку к себе (подробности)