Пока лингвисты рассказывали про рофл и чил, старушки ловили кринж

Многие знают про коломенскую пастилу и калачи, но темой нынешнего фестиваля был шёлк Фото: предоставлено пресс-службой

"Вспоминается мне ранняя погожая осень", - так начинается рассказ Ивана Бунина. Именно такой погожий денёк выпал в прошедшую субботу, когда я, неожиданно для себя попал в Коломну, на фестиваль "Антоновские яблоки".

Многие знают про коломенскую пастилу и калачи, но темой нынешнего фестиваля был шёлк. Оказывается в Коломне когда-то производили шёлковые ткани, причем, здание шёлковой фабрики купцов Бабаевых сохранилось до сих пор.

По пути в сквер Зайцева, где проходили основные мероприятия, экскурсовод Даша, сотрудница музея "Навигатор", провела нас по улице Савельича. Необычное название улица получила в честь дня города Николая Савельевича Романова, который в голодные времена обеспечил город хлебом. Поскольку фамилия Романова была слегка контрреволюционна, улицу назвали по отчеству.

"Антоновские яблоки" считаются яблочно-литературным фестивалем. Поэтому яблоки и книги были повсюду: лотки книжных издательств органично разместились вдоль тропинок сквера, а по Москве-реке каждый час отправлялся "книжный кораблик".

"Антоновские яблоки" считаются яблочно-литературным фестивалем Фото: предоставлено пресс-службой

Фестиваль открыла Фёкла Толстая. Над головой ведущей парил воздушный шар в виде кокона тутового шелкопряда. Праздник продолжили музыканты Геликон-Оперы, исполнив "Кофейную кантату" Баха, написанную композитором в честь открытия первой кофейни в Лейпциге.

На параллельной улице тем временем разыгрывали представления сразу два театра, причем, один - обычный, со сценой, а второй представлял собой что-то вроде игры для двоих: двое зрителей садились друг напротив друга, надевали наушники и разыгрывали историю с помощью фигурок, разложенных на столе.

Мероприятия в Коломенском славятся своей детской составляющей: здесь продают самые лучшие детские книжки и готовят интересные мероприятия для школьников. В этом году меня удивила ярмарка, на которой дети продавали хенмейд. Я очень заинтересовался медовыми коврижками "Кнут и пряник", но, к сожалению, маленькие продавцы не принимали карточек.

В Английском саду с яблонями, привезёнными из Великобритании мастер-класс «Bubble gum, bubble gum и другие традиционные английские игры» сменился интереснейшим телемостом с британской звездой Майклом Морпурго. (Его повесть "Боевой конь" была экранизирована Стивеном Спилбергом). А вот Леонид Клейн, обещавший лекцию о Туве Янссон и Муми-троллях - заболел и не приехал.

Воспользовавшись "окном", я пошел за едой.

В шатрах можно было отведать блюда традиционной русской кухни: густой овсяный кисель, томленую перловую кашу по-петровски, странный напиток тыквейн (правда, его я пробовать не решился). В лотке кафе "Лажечников" заказал котлету от Князя Владимира Одоевского и суп "Жардиньер" из молодых кабачков и с удовольствием пообедал под разговоры про еду, которые целый день не кончались в павильоне "Городской обед".

Тут можно было отведать блюда традиционной русской кухни

Главным событием основной сцены стало смешное выступление лингвистов на круглом столе "Плетение и хитросплетение слов", посвященном соременному русскому языку. Выступали Ирина Левонтина из Института русского языка супруги Шмелёвы. Пока Ирина Борисовна рассказывала про новояз, употребляя слова "флекс", "чил" и "прочий рофл", бабушки в зрительском зале громко фыркали и ворчали: «неужели нельзя говорить по-русски».

«Лингвисты на сцене рассказывали старушкам про рофл и чил, а старушки ловили кринж», - записал я в блокноте.

Фестиваль закончился поздно вечером, когда музыканты из Collegium Musicum под управлением Олега Романенко, исполнили на реке концерт "Музыка на воде".