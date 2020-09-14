Пик лесных пожаров в России пройден

Реагирование на лесные пожары стало более оперативным. Фото: REUTERS

О том, что ситуация стабилизировалась, сегодня рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. На совещании у главы правительства она отметила, что 98% всех пожаров этого года пришлось на Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

«С начала года на территории страны мы зафиксировали пожаров на площади более 8 млн гектаров. По сравнению с прошлым годом площадь пожаров сократилась на 30%», - сообщила вице-премьер.

Такую тенденцию Виктория Абрамченко объяснила тем, что реагирование на лесные пожары стало более оперативным. Уровень тушения очагов в первые сутки составил по итогам сезона 74%. Затрудняли работу лесных пожарных аномальная жара, практически отсутствие осадков летом, которые пришли на смену малоснежной зиме. Несмотря на это ситуацию с лесными пожарами удалось удержать под контролем.

В первой половине сентября площадь горящих лесов в России значительно сократилась. Сейчас этот показатель менее 6,5 тыс. га.