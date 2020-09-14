Изменения экосистем, сажа в Арктике и рост смертности: Эксперты оценили возможные последствия катастрофических пожаров в Калифорнии

Интенсивность распространения огня на западе США носят беспрецедентный характер Фото: REUTERS

Густой смог окутал Ванкувер. Местные власти рекомендуют жителям без необходимости не выходить из дома. Крупные пожары бушуют на западном побережье США с августа, есть жертвы. Тысячи человек эвакуированы.

«Интенсивность распространения огня на западе США, география и масштаб разрушения носят беспрецедентный характер, - комментирует председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. – Власти, к сожалению, были застигнуты врасплох и демонстрируют бессилие, несмотря на то что угроза пожаров в это время возникает традиционно. Жители стали заложниками ситуации, массово покидая свои дома. Мы сейчас наблюдаем замкнутый цикл: климат создает благоприятные условия для пожаров, и их последствия отрицательно влияют на климат, в том числе и на воздух в городах, - заключил эксперт.

Основные последствия лесных пожаров связаны с выбросом диоксида углерода, поскольку сжигается древесина, лесная подстилка, указывает директор Института лесоведения РАН Андрей Спирин. «В атмосферу поступает сажа, так называемый черный углерод. Он меняет условия для проникновения солнечных лучей, - поясняет Андрей Спирин. – Черный углерод может, например, выпадать в Арктике, меняя, допустим, альбедо снежного, ледового покрова. И кроме этого, масштабные пожары по площади, не по интенсивности, а именно по площади, меняют экосистемы и влияют на различные процессы. Причем эти процессы могут оказывать воздействие далеко за пределами конкретной территории».

Главный научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН Дмитрий Замолодчиков указывает, что горящие в Калифорнии леса ни к каким серьёзным последствиям прямо сейчас привести не могут, хотя и признаёт, что это дополнительный вклад в загрязнение атмосферы. «Но он не является определяющим в масштабе Земли, говорит эксперт. – Понятно, что все мировые пожары добавляют немножко к глобальному потеплению».

Но нынешние нарушения экологии, загрязнение воздуха спровоцируют всплеск смертности в будущем, констатирует Андрей Спирин. Счёт погибших в нынешних пожарах в США идёт на десятки. «Прямо при пожарах гибнет очень маленькое количество людей. Это трагедия, но это единичные случаи, - констатирует Андрей Спирин. – Но то, что, избыточная смертность в Калифорнии будет составлять, скорее всего, не сотни даже, а тысячи человек, это однозначно».