Протесты в Белоруссии, последние новости на 15 сентября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Главы государств общались один на один в течение 4-х часов. По итогам встречи не было ни пресс-конференций, ни общения со СМИ Фото: REUTERS

Сегодня рано утром борт №1 с белорусским президентом вылетел из Минска и взял курс на Сочи. Здесь состоялась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Конечно же, это событие стало главным за день. Главы государств общались один на один в течение 4-х часов. По итогам встречи не было ни пресс-конференций, ни общения со СМИ. Лишь небольшой отрывок встречи показали в прямом эфире.

«Мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению», - сказал Путин.

«Я вам подробно проинформирую о том, что происходит в Минске. СМИ часто преподносит все не так, как есть на самом деле…Надо теснее держаться со старшим братом и сотрудничать по всем вопросам», - заявил Лукашенко.

Накануне белорусский президент заявлял о том, что планирует обсудить с российским лидером «чувствительные вопросы отношений двух стран». А Путин пообщался по телефону с президентом Франции Макроном и в разговоре еще раз подчеркнул о недопустимости попыток других стран вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. По итогам встречи не было подписано каких-либо документов. Однако, Путин пообещал, что России предоставит Республике кредит на 1,5 миллиарда долларов. Президенты договорились о продолжении развития экономических отношений двух стран.

В Солигорске состоялось выездное заседание суда против членов стачкома «Беларуськалия». Трое представителей осуждены на 15 суток ареста.

Официальные представители Министерства обороны Республики заявили, что не получали от коллег из Сербии отказа от участия в учениях «Славянское братство-2020».

Сегодня оперативники МВД задержали «лесной отряд» под Могилевом

МВД представила статистику по протестам в воскресенье. «В Белоруссии прошло 28 протестных акций. Общая численность не превысила 22 000 человек. В Минске – до 15 000, - процитировали ведомство СМИ. - Задержанных 774 гражданина, из них в Минске 500». Напомним, что не неофициальным данным на улицы вышло в десятки раз больше оппозиционно настроенных граждан.

Сегодня оперативники МВД задержали «лесной отряд» под Могилевом. Его участники (молодые люди от 18 до 22 лет) собрались в заброшенном здании и отрабатывали, как заявляется, технику ведения уличных боев. Все они отправлены в ИВС, им грозит уголовное преследование.

«Белавия» заявила о приостановке полетов в Россию (до 30 сентября), в Грузию (до 31 октября), в Таллин, Ригу, Ашхабад и Ларнаку до 30 сентября.

Посол Белоруссии в Нидерландах Андрей Евдоченко дал интервью местному изданию. В нем он заявил, что осуждает насилие со стороны силовиков, и что в стране назрела необходимость масштабных реформ. Но вот Тихановскую лидером Белоруссии он не видит: «Моей стране нужен другой лидер – с большим опытом», - заявил дипломат.

«Белавия» заявила о приостановке полетов в Россию Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕАКЦИЯ

ООН. Совет по правам человека проголосовал за проведение дебатов по ситуации в Республике. Они назначены на 18 сентября.

В США некоммерческая организация Freedom House, финансируемая правительством, объявила о тендере на гранты от 3,5 до 10 долларов. Их получат проекты, деятельность которых направлена на «решение проблемных вопросов Беларуси».

ОППОЗИЦИЯ

Координационный совет оппозиции обратился к российским властям. Основной посыл: КС не ставит и никогда не ставил своими задачами разрыв или ухудшение отношений наших стран; стабильность в Республике важна и для Росси тоже.

Адвокат задержанной Марии Колесниковой (член президиума КС) сегодня была у нее в СИЗО. Она сообщила, что у Колесниковой проблемы со здоровьем – сильная аллергия. «Сейчас она содержится в общей камере на 6 человек», - рассказала журналистам Людмила Казак.

Мария Колесникова Фото: REUTERS

Преподаватели филологического факультета БГУ сняли видео в поддержку протестующих студентов: «Студенты, мы с вами».

Медики Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии сегодня вышли на акцию солидарности. На белых халатах, которые были в руках враче, были написаны имена пяти коллег, задержанных вчера на акции протеста в Минске.

Сегодня устроили акцию протеста и студенты юрфака БГУ.

В Минске у Красного Костела несколько женщин организовали демонстрацию. Они сидели на площади с цветными листами бумаги. Всех их задержали.