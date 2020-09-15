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Звезды

Роман Екатерины Варнавы и Александра Молочникова: молодой режиссер подарил миллионерше Кате роль собаки в своем спектакле

Роман Екатерины Варнавы и Александра Молочникова начался на съемках шоу
Ирина ВИКТОРОВА
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Александр так очарован Екатериной, что дал ей роль в своем спектакле.

Александр так очарован Екатериной, что дал ей роль в своем спектакле.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Минувшей весной 35-летняя Екатерина Варнава и 28-летний Александр Молочников быстро нашли общий язык за кулисами шоу «Танцы со звездами». Служебный роман в период самоизоляции развивался стремительно: вот только и артистка, и режиссер только и делают, что опровергают личные отношения – мол, друзья мы близкие, не более того. Вчера Варнава прилетела с Молочниковым в Сочи — поддержать на премьере его фильма «Скажи ей». Но и без этого парного выхода и бесконечных опровержений романа в светской тусовке давно судачат об этом служебном романе. Рассказываем, как развивались отношения парочки Варнава-Молочников.

Мы встретили Екатерину Варнаву и Александра Молочникова в компании друзей (была там и Полина Гагарина) еще в начале лета – поутру на веранде одного из кафе близ ЦУМа они мило ворковали, не сводя глаз друг с друга. «Как же они подходят друг другу, какое притяжение!» - шептались еще на «Танцах», когда все даже еще и не начиналось. Сколько этих служебных недолгосрочных романов случается за кулисами и на съемках! Есть даже анекдот такой: «У артистов одно одеяло, под которым все друг с другом спят».

Молочников младше Варнавы на 7 лет.

Молочников младше Варнавы на 7 лет.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Окончательно все поняли, что это не просто интрижка, а Варнава стала музой Молочникова, когда Александр взял Екатерину в свой спектакль. У Александра Молочникова на этой неделе большая премьера – режиссер поставил в Театре на Малой Бронной спектакль «Бульба. Пир». Билетов на сентябрьские спектакли уже нет, на октябрь еще можно купить. Молочников верен себе – сочинил историю, которая не имеет ничего общего с каноническим прочтением повести Гоголя.

Екатерина Варнава получила роль в спектакле с Александром Кузнецовым, Игорем Миркубановым, Юлией Хлыниной, Алексеем Вертковым и другими профессиональными актерами. Варнава впервые будет играть в постановке такого уровня. У Екатерины, конечно, есть антрепризные спектакли, с которыми она колесит по ДК в регионах. А здесь – роль в драматическом спектакле. Варнава играет Собаку Бульбы. И говорят, что на репетициях Екатерина была хороша. Может и к лучшему, что «Comedy Woman» закрыли? У Варнавы появилось время, чтобы показать, на что она способна. Посмотрим на Екатерину в театре.

А что же с любовью? В перспективу отношений Варнавы и Молочникова мало кто верит. Но ведь Собчак с Богомоловым тоже давали максимум год идиллии: а у них «любовь до гроба» продолжается. Екатерина успешна, с отличным чувством юмора и весьма требовательна к мужчинам. Александр отвечает всем требований взыскательной звезды – хорош собой, перспективен, обласкан тусовкой и талантлив. Вот только вновь, как в паре Собчак-Богомолов, больше зарабатывает женщина. Годовой доход Варнавы $1,2 млн. Это по данным рейтинга богатых знаменитостей Forbes. Екатерина нарасхват у рекламодателей и востребована в профессии – спектакли, ведение мероприятий.

Варнава оказала Молочикову дружескую поддержку на съемках шоу «Танцы со звездами». Через месяц он начал ухаживать за артисткой.

Варнава оказала Молочикову дружескую поддержку на съемках шоу «Танцы со звездами». Через месяц он начал ухаживать за артисткой.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Они еще не живут вместе – в том плане, что модного теперь гражданского брака нет. Пока. Проводят много времени вместе, наговориться не могут. Встречаются – это такие классические отношения, непривычные для нашей тусовки. Когда мужчина ухаживает за женщиной. Катя покорена интеллектом, и отношением Александра. А как все хрестоматийно начиналось? Молочников попал в непривычную для него среду – в шоу «Танцы со звездами», а Катя его поддержала, помогла советами и добрым словом…» - рассказали kp.ru коллеги артистки.

Похоже, что Екатерина Варнава встретила наконец-то мужчину своей мечты. Делаем ставки насчет продолжительности романа, и когда гостевой брак станет гражданским, а потом и законным.

Шоу-бизнесЗвезды: любовь

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