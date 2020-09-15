Переболевшие выделяют коронавирус еще три месяца: Главное из доклада Роспотребнадзора

Во вторник на заседании президиума РАН одним из главных был доклад главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник на заседании президиума РАН одним из главных был доклад главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Главный санитарный врач обобщила последние данные о новой коронавирусной инфекции Sars-Cov-2 и рассказала, как в стране борются с ее распространением. Вот главные тезисы ее доклада.

У нашей страны неплохие показатели по заболеваемости COVID, несмотря на то, что мы перевалили за миллион заболевших:

- На сегодняшний день Россия занимает 40-е место в мире по уровню заболеваемости на 100 тысяч человек, а в эпидемиологии абсолютные цифры в разных регионах сравнивать и не принято, - объяснила Анна Попова. - И по уровню летальности у нас 106-е место в мире.

По данным руководители Роспотребнадзора, уровень летальности у нас 1,7%, в то время как в среднем по миру - 3,2%.

Лишь в 15 регионах России сейчас регистрируется прирост заболевших свыше 1 процента в сутки, сообщала она накануне на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Это означает, что ситуация с эпидемией стабильная, контролируемая. В тоже время Анна Попова отметила, что пандемия коронавируса в мире и в России продолжит развиваться, надежды на то, что ситуация пройдет сама собой, нет.

В эти дни Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М. П. Чумакова начинает фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса на основе живого ослабленного вируса. Анна Попова отметила, что это также хороший пример, поскольку «вакцин нужно будет много и хороших», ведь реакции на разные составы у людей могут отличаться.

По данным Роспотребнадзора, в мире сейчас стадию клинических испытаний проходят 36 вакцин от коронавируса, 92 препарата находятся на этапе доклинических исследований. В России разрабатывается 26 вариантов вакцин в 17 научных организациях.

С 3 сентября Роспотребнадзор зафиксировал 46 случаев нахождения коронавируса в воде и пище в российских регионах. Испытания проводили в Крыму, Краснодарском крае, Саратовской, Ростовской, Новосибирской областях, Республике Татарстан и Санкт-Петербурге. Коронавирус практически мгновенно погибает в кипятке, а на поверхностях сохраняется в среднем около 48 часов.

Из этих слов главного санитарного врача следует, что воду лучше пить кипяченую или бутилированную, продукты тщательно мыть перед приготовлением. А если покупаете готовую еду, безопаснее брать термически обработанную.

Главный санитарный врач обобщила последние данные о новой коронавирусной инфекции Sars-Cov-2 и рассказала, как в стране борются с ее распространением. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

У новой коронавирусной инфекции все-таки наблюдается сезонный характер, считает Анна Попова. В Южном полушарии больше всего случаев заражения COVID-19 регистрировали зимой, в Северном полушарии рост числа инфицирования приходился на весну и наблюдается сейчас, в осенний период.

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в стране колеблется в зависимости от регионов. Этот показатель очень важен, поскольку любая эпидемия затухает естественным образом, когда иммунитет к ней приобретает около 60-70 процентов населения. Исследование на наличие антител к коронавирусу в июне-августе прошли более 74 тысяч человек в 26 регионах. Результаты показали – иммунитет сформирован от 4,3% до 50,2% жителей в зависимости от субъекта РФ. Наивысший показатель зафиксирован в Калининграде. (См. подробнее в отчете).

У дошкольников и младших школьников в возрасте до 13 лет – максимальные уровни популяционного (коллективного) иммунитета. Обычно они в полтора-два раза выше, чем в среднем по региону. Зафиксированный максимум - 71% детей этого возраста имели антитела, свидетельствующие об иммунитете к коронавирусу.

Если же смотреть на профессиональную структуру людей с защитой от «короны», то наибольший уровень коллективного иммунитета - до 50% - у медиков. А у работников сферы образования лишь немногим меньше – до 42%.

- У нас есть наблюдения, такие же наблюдения есть за рубежом, о том, что переболевший человек выделяет вирус еще достаточно долго. Наши данные - вплоть до 48 дней, а за рубежом есть наблюдения - до 90 дней. У человека нет симптомов, он чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет, - сообщила главный санитарный врач.

В таком случае весь этот период человек может оставаться заразным. Поэтому о выздоровлении можно говорить только после нескольких отрицательных ПЦР-тестов на ковид. И именно по этой причине опасно сейчас заниматься самолечением даже обычных ОРВИ: без врача человек не сможет отличить легкое течение коронавирусной инфекции от банальной простуды. И, выделяя вирус даже при отсутствии видимых симптомов, рискует заразить коварной «короной» множество людей вокруг, среди которых наверняка не все имеют богатырское здоровье.