Испытания «живой» вакцины от коронавируса начинает еще один российский институт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова начинает клинические исследования собственной вакцины от коронавируса. Об этом во вторник сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Также известно, что для испытаний будет применена "живая" ослабленная вакцина, для изучения препарата планируют задействовать более 3 тысяч человек. Специалисты планируют завершить клинические испытания в октябре.

Ранее генеральный директор центра Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов сообщал о том, что новый препарат успешно прошел этап доклинических исследований.

«Доклинические исследования нашей вакцины показали формирование стойкого иммунного ответа. После успешного завершения клинических исследований массовое производство нашей вакцины можно будет развернуть уже в ноябре текущего года. Вакцина будет жидкая, в курсе вакцинации две инъекции с промежутком в 14 дней», - отмечал он.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в данный момент третью фазу исследования проходит вакцина от коронавируса «Sputnik V». Более 250 москвичей уже сделали эту прививку и находятся под наблюдением врачей . Также отметим, что на сегодняшний день Россия занимает 40-е место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом.