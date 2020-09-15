Вирусолог пояснил, остаются ли заразными еще три месяца выздоровевшие от Covid-19

Зарубежные эксперты говорят, что выделение вируса может продолжаться вплоть до 90 дней. Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время выступления на заседании президиума Российской академии наук сообщила, что наблюдения российских специалистов подтверждают, что переболевший новой коронавирусной инфекцией человек продолжает выделять вирус до 48 дней. Зарубежные эксперты говорят, что выделение вируса может продолжаться вплоть до 90 дней. А на поверхностях выделившийся вирус может «жить» до 48 часов. Почему так происходит и стоит ли опасаться того, что выздоровевшие от ковида люди могут быть по-прежнему заразны? «КП» спросила у директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И. Марциновского Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, доктора медицинских наук, ученого – медика, вирусолога Александра Лукашева.

- В подавляющем большинстве случаев, когда сообщается о том, что найден вирус, имеется в виду, что находят нуклеиновую кислоту вируса. Это не означает, что вирус живой. Например, нуклеиновую кислоту вируса можно найти в пыли, в воздухе, в водопроводной воде. До сих пор, скажем, в вечной мерзлоте можно найти нуклеиновую кислоту мамонта, это не значит, что мамонт сейчас оттуда вылезет, - говорит Александр Лукашев.

Даже если вирус живой, то для того, чтобы произошло заражение человека, необходим не один, и не десять вирусов, а от 100 и больше, иногда вплоть до 10 тысяч вирусов, поясняет эксперт.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

- Поэтому даже если где-то сохраняется живой вирус, нужно смотреть на его количество. Во многих случаях то, что выделение вируса сохраняется, будет представлять только теоретическую опасность. То есть вирус человек может выделять и даже этот вирус может быть живым, но эпидемиологической опасности такой человек не представляет, - говорит вирусолог.

Выздоровевшим и готовым к выписке человек считается, если у него два отрицательных ПЦР-теста на коронавирус. Отрицательный результат теста показывает, что в организме не осталось не только вируса, но и его частей.

- С эпидемиологической точки зрения гораздо большей проблемой является бессимптомное распространение вируса, на что указывает тот факт, что значительная часть населения уже имеет антитела к коронавирусу. Это значит, что коронавирус SARS-CoV-2 действительно может циркулировать, не вызывая никаких симптомов, - отмечает вирусолог Александр Лукашев.

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