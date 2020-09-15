«Тяжкий, психологически изматывающий труд»: названы самые стабильные и самые «текучие» профессии

В категории самая стабильная профессия лидируют квалифицированные рабочие Фото: Михаил ФРОЛОВ

Какие профессии демонстрируют стабильность, а какие непостоянство? В SuperJob проанализировали 25 тысяч вакансий в 50 группах специальностей чтобы выявить профессиональных «летунов» и тех, кто сидит на одном рабочем месте по пять лет в среднем.

Самыми большими любителями сменить коллектив и начальника оказались всякого рода продажники: менеджеры по рекламе, продажам, туризму, торговые представители и бренд-менеджер. Они уверенно заняли первые пять строчек рейтинга профессий с самой большой текучкой кадров. В продажах на одном месте в среднем работают 2,5 года. Около трех лет в среднем на в одной конторе также трудятся пиарщики, журналисты, кадровики, бухгалтеры, кладовщики, маркетологи и риелторы.

В категории самая стабильная профессия лидируют квалифицированные рабочие. Одному работодателю они в среднем служат 4,7 года. Такое же постоянство показывают микробиологи, аудиторы, инженеры, учителя и охранники.

Пять лет назад все выглядело иначе. Меньше всего скакать с место на место были расположены учителя и медсестры, трудясь в одном учреждении в среднем 4,9 года.

Анализируя данные исследования, профессор кафедры управления персоналом Финансового университета Александр Сафонов подчеркивает, что для российского рынка труда вообще характерна высокая ротация кадров.

- Люди покидают свое рабочее место из-за низкой заработной платы, или иных неприемлемых условий труда: взаимоотношений с начальством, отсутствия перспектив роста или географии размещения рабочего места, - говорит доктор экономических наук. - Поэтому на одном рабочем месте меньше всего задерживаются профессии в сфере продаж. Это тяжелый труд, он психологически выматывает. Чтобы в этой области зарабатывать, нужно иметь определенный набор клиентов, от продаж которым положены проценты. И поэтому переход в другую компанию и перевод туда клиентской базы дает возможность постоянно что-то зарабатывать, не теряя дохода. Своеобразный маркетинговый ход: хочешь сохранить свою работу и доходы, меняй работодателя.

По мнению Сафонова, с квалифицированными работниками обратная ситуация. Их очень ценит работодатель, который делает все, чтобы они остались.

- Найти замену высококвалифицированному рабочему очень-очень сложно, - продолжает экономист. - У нас достаточно людей, имеющих высшее образование, но очень мало специалистов, имеющих практические навыки рабочего. К примеру, станочники на сложном оборудовании, сварщики, специалисты в области монтажа сложных конструкций очень востребованы рынком, поэтому имеют высокие заработки и стабильность.

Топ 10 профессий с большой текучкой кадров (профессия — средний срок работы на рабочем месте — максимальная зарплата по Москве):

1. Менеджер по рекламе — 2,4, года — 200 000 р.

2. Менеджер по продажам — 2,6 года — 250 000 р.

3. Менеджер по туризму — 2,6 года — 300 000 р.

4. Торговый представитель — 2,7 года — 250 000 р.

5. Бренд-менеджер — 2,8 года — 200 000 р.

6. Финансовый аналитик — 2,9 года — 250 000 р.

7. PR-менеджер — 2,9 года — 150 000 р.

8. Инженер ПТО (производственно-технического отдела) — 3 года — 250 000 р.

9. Бизнес-аналитик — 3 года — 250 000 р.

10. Журналист/корреспондент — 3 года — 400 000 р.

Топ-10 профессий с малой текучкой кадров (профессия — средний срок работы на рабочем месте — максимальная зарплата по Москве):

1. Квалифицированный рабочий — 4,7 года — 160 000 р.

2. Микробиолог — 4,6 года — 160 000 р.

3. Аудитор — 4,6 года — 200 000 р.

4. Инженер-технолог — 4,5 года — 300 000 р.

5. Учитель — 4,4 года— 150 000 р.

6. Охранник — 4,3 года — 70 000 р.

7. Персональный водитель — 4,3 года — 120 000 р.

8. Медицинская сестра — 4,2 года — 150 000 р.

9. Психолог — 4,2 года — 300 000 р.

10. Инженер КИПиА (техническое обслуживание и ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики) — 4,2 года, - 180 000 р.