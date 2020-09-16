Охмурила и опоила: соперница Королевой сняла на видео любовные утехи с Тарзаном ради шантажа

Тарзан публично признал измену. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В семье Наташи Королевой - настоящая драма. Певица и ее муж-стриптизер Сергей Глушко, он же Тарзан, больше не изображают семейную идиллию вопреки слухам об измене. Пара нашла в себе силы выступить с публичным заявлением. Пятиминутный ролик-откровение Тарзан опубликовал в своем Инстаграме.

- Хочу официально объявить: я изменил своей жене. Говорю об этом открыто, потому что я не Михаил Ефремов, и не буду заявлять, что это был не я или человек, похожий на меня. Я сделал это и буду отвечать перед Богом и перед своей женой, - эмоционально признался муж Наташи Королевой, заявив, что в свои 50 является "мужиком на 200 процентов".

Эту историю поклонники пары обсуждали последние несколько дней. Все началось как банальное ограбление: "русалка" подала в полицию заявление о краже бриллиантов и 3000 евро. А вскоре от "воровки" пришел ответ: 28-летняя актриса Анастасия Шульженко, которую подозревают в преступлении, объявила о любовной связи и беременности от Тарзана. Мол, никакого похищения не было - так на самом деле певица мстит молодой сопернице.

Поначалу Тарзан и Королева призывали прессу не верить откровениям девушки и не вмешиваться в их личную жизнь. Но такая позиция лишь породила новую волну слухов. И вот теперь настало расставить точки над "i".

- Меня развели, я повелся вследствие своего сексизма (скорее всего, Тарзан имел ввиду повышенную сексуальность, а не дискриминацию по половому признаку. - Ред.) и без всякой любви. Потому что любовь у меня одна - это женщина, которая дана мне Богом, - покаялся стриптизер перед публикой. - Это было сделано намеренно. Предварительно эти сущности, я не знаю как их еще назвать, склеили меня (в тот вечер Анастасия пришла в гости к Тарзану с подругой. - Ред.). Обладали целым набором веществ, которые ввели меня в состояние полного неадеквата. И произошло то, что произошло. Они все это сняли и тут же пошли по каналам с криками о беременности... Как это может быть, я не знаю, тем более я этого не допускал.

Свой компромат подруги предъявили неверному мужу, возможно, даже шантажировали. Но что требовали взамен, остается загадкой.

- Деньги им не нужны деньги, - кратко отметил Тарзан и обратился напрямую к любовнице: - Я не понимаю, как в 20 с небольшим лет можно состоять из одного дерьма! Зная, какую подставу ты делаешь... У меня в голове не складывается, как этот человек будет жить потом на этой земле. Бог тебя покарает! Я не знаю, за что ты себя так... Вы ногтя моей супруги не стоите! И то, что тебя ..... (удовлетворил - Ред.) Тарзан - это самое великое достижение в твоей жизни. Знай это!

Кроме того, по словам загулявшего стриптизера, кража в его семейном гнездышке все-таки была.

- Попутно эти две дамы прихватили кое-какие вещи в нашей квартире, думая, что это мелочевочка. А это оказались очень дорогие драгоценности, - мстительно высказался супруг Наташи Королевой. - Заведено уголовное дело, и вы будете отвечать по закону просто по полные помидоры. Хочу, чтобы на моем примере все мужики знали: эта шайка специально все планирует и потом ради хайпа выставляет вас... Мне непросто говорить, я долго настраивался. Но сказал - и мне стало легче.

Между тем, сама Наташа Королева в этой неоднозначной истории целиком и полностью на стороне супруга. Несмотря на страшный скандал, в своем Инстаграме певица делится счастливыми кадрами из отпуска на турецком берегу: как только ее семейная драма стала достоянием общественности, артистка вместе с мужем поспешила сбежать к морю подальше от проблем.

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