"Копия мамы": Евгений Петросян показал новорожденного сына от молодой жены

Евгений Петросян сообщил, что стал отцом Фото: EAST NEWS

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова больше не скрываются: в 75-летний юбилей юмориста молодая супруга впервые выложила их совместное фото, назвав мужа волшебником с большой буквы, а сам Евгений Ваганович решился на еще большее откровение.

- А вот и он - Ваган Евгеньевич Петросян! - написал артист в Инстаграме, опубликовав фото с очаровательным наследником.

Судя по всему, малышу около полугода. Его рождение, также как и собственную свадьбу, публичные родители тщательно скрывали, проявляя настоящие чудеса конспирации. И даже многочисленное окружение пары хранило молчание. Слухи о том, что 31-летняя Татьяна Брухунова с помощью суррогатной матери родила знаменитому мужу сына, ходили с начала года, но супруги категорично все отрицали, призывая репортеров не вмешиваться в их личную жизнь. Видимо, настал тот момент, когда Петросяну захотелось наконец поделиться семейным счастьем.

Друзья и поклонники буквально засыпали поздравлениями молодого отца.

- Какое счастье: сын назван в честь деда. Настоящая династия, продолжение рода! - порадовался за Петросяна Вячеслав Манучаров.

- Класс! - написал Эдгард Запашный.

"Обалдеть, как на Таню похож - ее улыбка!", "Копия мамы", - отметили внимательные подписчики.

- А кто родил-то? - поинтересовался кто-то из поклонников, видимо, помня, что Татьяна Брухунова ни разу не появлялась на публике в положении.

- Жена! - гордо ответил Евгений Ваганович, не вдаваясь в подробности.

Напомним, с Татьяной Брухуновой Петросян расписался в конце прошлого года. Помощница юмориста стала его пятой женой. От первого брака у артиста есть 51-летняя дочь Викторина, которая давно живет в Америке и в последнее время не очень-то ладит с отцом. Куда больше наследница Петросяна дружна с его четвертой супругой Еленой Степаненко, с которой Евгений Ваганович спустя два года после развода все еще продолжает делить имущество. Лишь по приблизительным оценкам, их общая недвижимость и коллекция предметов искусства тянет на 1,5 миллиарда (!) рублей.