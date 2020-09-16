Очаровательный малыш: Евгений Петросян показал новорожденного сына от молодой жены

Евгений Петросян сообщил, что стал отцом Фото: EAST NEWS

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова больше не скрываются: в 75-летний юбилей юмориста молодая супруга впервые выложила совместное фото, а сам Евгений Ваганович решился на еще большее откровение.

- А вот и он - Ваган Евгеньевич Петросян! - написал артист в Инстаграме, опубликовав фото с очаровательным наследником.

Судя по всему, малышу около полугода. Его рождение, также как и собственную свадьбу, публичные родители тщательно скрывали. И даже многочисленное окружение пары хранило молчание.

- Какое счастье: сын назван в честь деда. Настоящая династия, продолжение рода! - порадовались за молодого отца подписчики.