Очаровательный малыш: Евгений Петросян показал новорожденного сына от молодой жены

Евгений Петросян сообщил, что стал отцом
Фото: EAST NEWS
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова больше не скрываются: в 75-летний юбилей юмориста молодая супруга впервые выложила совместное фото, а сам Евгений Ваганович решился на еще большее откровение.
- А вот и он - Ваган Евгеньевич Петросян! - написал артист в Инстаграме, опубликовав фото с очаровательным наследником.
Судя по всему, малышу около полугода. Его рождение, также как и собственную свадьбу, публичные родители тщательно скрывали. И даже многочисленное окружение пары хранило молчание.
- Какое счастье: сын назван в честь деда. Настоящая династия, продолжение рода! - порадовались за молодого отца подписчики.