«В Россию не поеду»: по делу о торговле детьми в розыск объявили суррогатную мать с Украины

По делу о торговле детьми в розыск объявили суррогатную мать с Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В уголовном деле о торговле суррогатными детьми появился еще один фигурант. Это гражданка Украины Ирина Когут. По версии следствия, женщина, являясь членом организованной преступной группы, родила и передала иностранцам, а именно гражданам Филиппин, троих детей.

Напомним, как развивались события. В январе этого года поводом для расследования стала смерть новорожденного мальчика в съемной квартире в Одинцове. Малыша не стало из-за внезапной младенческой смерти, а в самой квартире нашли еще троих детей. Все они, как выяснилось позже, были рождены суррогатными мамами для иностранцев. Спустя полгода прошли первые аресты. Вот уже три месяца в СИЗО находятся трое медиков, юрист и директор медицинского центра, которых обвиняют в торговле людьми. В организации преступного сообщества подозревают Константина Свитнева, руководителя юридической фирмы «Росюрконсалтинг», которая занималась оформлением документов по программам суррогатного материнства. Его объявили в розыск еще в начале лета, но из-за пандемии вернуться в Россию из Чехии он пока не может.

Теперь список разыскиваемых пополнила суррогатная мама.

- Ирина Когут родила двойню в 2014 году и еще одного ребенка в 2016-м году. В свидетельства о рождении детей она внесла заведомо ложные сведения. И в дальнейшем участвовала в транспортировке младенцев на Филиппины, - сообщил «КП источник в следствии.

Интересный факт. Дети были рождены в Московской области, а вот свидетельства о рождении были оформлены в Твери.

О том, что находится в международном розыске, Ирина Когут уже знает.

- Она сказала, что в Россию не приедет. Себя она виновной не считает. Она всего лишь была суррогатной мамой, и это не запрещено российским законодательством, - прокомментировал адвокат обвиняемых по этому уголовному делу Игорь Трунов. - Давайте тогда всех суррогатных мам арестуем, раз так. И при чем тут торговля людьми? Детей передали родным по крови родителям.

Сама Ирина тоже уверяют, что дети были рождены с помощью биологического материала, то есть яйцеклетки и сперматозоида филиппинцев. А она лишь выносила и родила малышей.

- Эти трое детей сейчас счастливо живут вместе со своими родными мамами и папами. У нас имеются видеодоказательтва, а также экспертизы ДНК, - заявил Игорь Трунов.

Но, чтобы установить, чьи же эти дети на самом деле, этих экспертиз будет мало. Документы могли подделать, и доверять следствие будет лишь тем экспертизам, которые прошли в рамкам уголовного дела. Правда, провести их пока невозможно. Из-за пандемии и закрытых границ филиппинские родители и дети не могут приехать в Россию.

Всего в уголовном деле 14 эпизодов, что равно 14 младенцам, которые были рождены в России и переданы на территорию Филиппин. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы

«Комсомольская правда» следит за ходом расследования.

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