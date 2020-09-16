"Превратился в нелюдя": нового адвоката Михаила Ефремова обвиняли в допинге и побоях

У нового адвоката Ефремова сомнительная репутация Фото: Михаил ФРОЛОВ

Увидев фото нового адвоката в громком процессе, женская половина аудитории ахнула: вот это бицепсы! Руки у Романа Филиппова, которого Ефремов накануне утвердил в качестве защитника в апелляционной инстанции, действительно крепкие: он профессиональный спортсмен, чемпион мира (!) по армрестлингу. На последних соревнованиях - чемпионате России-2020 в марте этого года Филиппов завоевал бронзу в весовой категории до 100 килограммов.

Однако, на его пути были не только славные победы. Так, в 2014 году (как раз когда спортсмен получал адвокатский статус) Роман Филиппов оказался в центре скандала. На одном из форумов армрестлеров женщина по имени Катерина, представившаяся супругой чемпиона, буквально смешала его имя с грязью.

- Не употребляйте сильные анаболики! - призвала жена спортсмена. - Мой муж превратился в морального урода после применения допинговых препаратов. Он агрессивен, бил меня и угрожал ребенку, гуляет с разными бабами, превратился просто в нелюдя!

Тогда Филиппов не стал отнекиваться от проблем в семейной жизни, но обвинения в свой адрес назвал клеветой.

- Моя ситуация на данном этапе сложна, - поделился Роман. - Я действительно развожусь с супругой Екатериной, но это не значит, что можно клеветать в мою сторону. Я никогда не поднимал руку на своих родных и близких, не гулял на стороне. Сейчас же я получаю угрозы и предупреждения, но все это - сплошной бред, клевета. Я откровенно могу заявить, что не принимаю запрещенных препаратов. Готовлюсь выступить на чемпионате России в категории до 90 килограммов.

В этот сложный момент за чемпиона вступилось начальство, заявив, что рукоборцы проходят строгий допинг-контроль и ни один здравомыслящий спортсмен не рискнет "химичить" в столь жестких условиях. А уж поднять руку на женщину и ребенка Филиппов и подавно, мол, не способен.

В открытых источниках о чемпионе информации не так уже много. 42 года, закончил юрфак Московского индустриального университета, получил второе высшее в Российском университете физической культуры. В начале 2010-х работал на московской железной дороге, здесь же тренировал коллег, обучал приемам армрестлинга.

В своих немногочисленных интервью силач признавался, что спортивная подготовка очень помогает ему в быту.

- Против нас трудно провести силовые приемы - вырабатывается очень быстрая реакция и железная хватка. Я несколько раз боролся с рукопашниками и самбистами и делал это с ними на равных. У меня же жим лежа – 150 кг, - без ложной скромности заявлял спортсмен. - Ну и в хозяйстве это помогает. Когда делал ремонт квартиры, а живу я на пятом этаже без лифта, то спокойно затаскивал к себе по 50-килограммовому мешку цемента в каждой руке… А если серьёзно - армспорт способствует выработке воли к победе, упорства и командного духа, формирует здоровый образ жизни

Напомним, нового адвоката взамен отправленного в отставку Эльмана Пашаева для актера выбрала родня. Филиппов уже приходил к Ефремову в СИЗО и обсуждал будущую апелляцию. А вот с журналистами юрист категорически не общается - такое условие ему выдвинули близкие Михаила Олеговича. Семья надеется, что новый защитник сумеет если не освободить артиста, то хотя бы скостит ему восьмилетний срок за смертельное ДТП.

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