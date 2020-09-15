Шокирующие подробности: Михаил Ефремов давно жил с актрисой-любовницей

Михаил Ефремов и Дарья Белоусова жили в съемной квартире в Казарменном переулке Фото: Борис КУДРЯВОВ

Михаила Ефремова почти год связывают отношения с актрисой Дарьей Белоусовой. Именно в квартире сериальной актрисы многодетный отец прятался после смертельного ДТП в центре Москвы. И именно из дома в Казарменном переулке в окрестностях Чистых прудов, совсем недалеко от театра "Современник", артиста увозили на допрос 9 июня 2020 года. Тогда же вся страна и узнала о зазнобе сердца звезды.

Хозяйка рассказала, как Михаил Ефремов и Дарья Белоусова жили в съемной квартире в Казарменном переулке. Именно из этих апартаментов актер дал первый комментарий относительно аварии. Артист сидел в спальне и судорожно пытался вспомнить события рокового вечера.

Признания звезды показали по всем телеканалам, а Анна Зехерман с ужасом узнала свое жилье. Женщина также не скрывает - она была шокирована, узнав, что ее 37-летняя квартиросъемщица состоит в отношениях с Михаилом Олеговичем.

"Во-первых, такая большая разница в возрасте. Во-вторых, он очень талантливый, но глубоко пьющий человек. Квартира сдавалась с 1 декабря, а 8 января я возвращалась в свой двор и увидела Дарью, которая тащила на себе нечто", - поведала владелица элитной недвижимости.

Когда она догнала Белоусову, то увидела повисшего на ней Ефремова. "Я удивилась: «Дашенька, тебе это надо?». Она остановилась на секунду и ответила: «Надо!». Я думала, это разовая акция, но потом от соседей узнала об их совместных походах за покупками, о выходах вместе по утрам, о курении на балконе…", - негодовала Анна в шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Впрочем, больше всего даму возмутило то, до какого состояния артисты довели ее апартаменты. "После сожительства Дарьи Белоусовой с Михаилом Ефремовым сумма ущерба в данной квартире составила по примерным оценкам 365 тысяч рублей", - выпалила она.

После чего Зехерман стала перечислять нанесенный урон: "Окно было разбито Ефремовым, когда он не мог попасть в квартиру, которую считал по праву своей. Потому что оплачивал. Холодильник не работает, плита. Здесь стоял новый пылесос. Дарья его украла. Однажды она мне сказала: «Анночка Николавна, у вас унитаз треснул». Я полагаю, что это Михаил Ефремов промахнулся. Ковры прожженные выкинуты".

Но больше всего женщину выбил из колеи неприятный смрад, стоящий в хоромах. "В квартире пахло и две недели не выветривалось нечто, из-за чего были выкинуты матрац, покрывало, одеяло, подушки, занавески. Вот это покрывало, все прожженное, пришлось выкинуть. Считаю, что они курили что-то вместе", - не может успокоиться Анна, рассказывая о понесенных убытках.

А вот Никита Джигурда уверен, что Дарья - и есть главная виновница смертельного ДТП. По словам эпатажного актера, именно она якобы могла находиться за рулем в тот роковой вечер 8 июня. А Михаил попросту защищает возлюбленную от тюрьмы. "Ни на одной видеозаписи не существует Михаила Ефремова", - гнет свою линию супруг Марины Анисиной.

Отметим, Дарья Булоусова тщательно оберегает свою личную жизнь. Никаких интервью и светских тусовок. Дочь актера "Ленкома" Владимира Белоусова выросла за кулисами театра и еще малышкой появлялась в спектаклях вместе с Александром Абдуловым и Людмилой Поргиной. Свою жизнь Дарья связала с "Современником", куда пришла в 2004 году. А спустя шесть лет Белоусова вышла замуж за коллегу Шамиля Хаматова - младшего брата Чулпан Хаматовой. В 2018 году, после восьми лет брака, пара приняла решение о разводе.