Курильщиков попросят раскошелиться: В Минфине хотят резко поднять акцизы на сигареты

Для курильщиков вводят дополнительные ограничения. Фото: Мария АНАНОВА

Когда в бюджете назревает дефицит, в Минфине идут проторенным путем – повышают налоги и сборы. И первыми под раздачу попадают россияне, страдающие вредными привычками. В ведомстве Антона Силуанова предложили поднять акцизы на сигареты и табак сразу на 20% - вместо запланированных на следующий год 5%.

В самом Минфине свое предложение предпочли не комментировать. В Правительстве этот вопрос будут рассматривать на одном из ближайших заседаний Кабмина. А в Кремле уточнили, что окончательное решение пока не принято.

- Ведется экспертное обсуждение. Минфин, который сталкивается с дефицитом бюджета, ищет источники для увеличения доходной части. Это совершенно нормальный процесс. Но решения на этот счет еще не принимались, - пояснил помощник президента Дмитрий Песков.

По мнению экспертов отрасли, повышение акцизов повысит среднюю стоимость пачки сигарет - со 120 до 140 рублей. И может спровоцировать резкий рост доли нелегальной продукции. Сейчас, по оценкам специалистов, она составляет около 10% и с каждым годом растет. Контрафакт поставляют, как правило, из соседних Казахстана и Беларуси. Там акцизы на местные сигареты ниже, а граница в рамках Евразийского союза полупрозрачная. Это играет на руку контрабандистам.

Напомним, сейчас бюджет получает от акцизов на все виды табачных изделий около 600 млрд рублей. При этом доля поступлений от традиционных сигарет постепенно снижается. Причем не только из-за роста нелегальной продукции, но и от изменения структуры рынка. По данным председателя Ассоциации «Пауррэнс» Максима Королева, примерно каждый двадцатый курильщик уже перешел на альтернативные способы потребления никотина (вейпы и электронные сигареты). Акцизы на них тоже хотят повысить.

На табаке Минфин, скорее всего, не остановится. Дыра в казне, образовавшаяся из-за последствий коронавируса, огромная. Следом может поступить предложение повысить акцизы на алкоголь. Спиртное приносит в бюджет 400 млрд рублей ежегодно. Но делать это было бы крайне нежелательно, считают эксперты.

- Уже заложенное повышение акцизов на 5% каждый год оптимально. Повышать сильнее нельзя, потому что от этого выиграет не федеральный бюджет, а нелегальный рынок, - считает Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя.

По его словам, в нынешних условиях, когда доходы у населения упали, было бы глупо рассчитывать на рост доходов бюджета. Пить и курить россияне меньше не станут, но вместо легального алкоголя и табака будут потреблять суррогаты и контрафакт.