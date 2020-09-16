"Дочь пролетает": как появление сына скажется на наследниках Евгения Петросяна

У 75-летнего Евгения Петросяна появился наследник Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Появление сына у 75-летнего Евгения Петросяна вызвало шквал не только поздравлений, но и вопросов. В честь юбилея артист решился на откровение, опубликовав в Инстаграме фотографию с малышом от молодой жены Татьяны Брухуновой. Видимо, намекая тем самым - вот его главный подарок в жизни. Теперь любопытная публика гадает, можно ли в таком возрасте стать отцом, как супругам удалось так долго скрывать ребенка, и на что может претендовать юный наследник Ваган Евгеньевич. Тем более, что последние два года его знаменитый папа делит совместно нажитое имущество с экс-супругой Еленой Степаненко. На кону, лишь по приблизительным подсчетам, 1,8 миллиарда рублей: в такую сумму оценивают недвижимость пары и коллекцию произведений искусства из 5000 (!) предметов.

- На раздел имущества с Еленой Степаненко рождение сына никак не повлияет, - рассказал kp.ru звездный адвокат Сергей Жорин, который много лет дружит с артистом и защищает в судах его интересы. - Более того, все имущественные вопросы для Евгения Вагановича сейчас ушли на второй план. Он полностью погружен в воспитание ребенка - это его новая жизнь. Он следит за здоровьем, хорошо выглядит, стал более активным. За Петросяна можно только порадоваться.

А вот дочь юмориста - 51-летняя Викторина, которая до недавнего времени была единственным ребенком Петросяна, в финансовом плане может потерять. Публичные и богатые люди, как правило, заранее составляют завещание, расписывая, кому из наследников что достанется.

- Имущество Петросяна - это то, что достанется ему в результате раздела со Степаненко (то есть активы на сумму около 900 млн рублей. - Ред.), - объяснил Сергей Жорин. - По закону, жена и дети являются наследниками первой очереди (таковых у Евгения Вагановича трое: супруга Татьяна Брухунова, дочь и новорожденный сын. - Ред.), то есть могут претендовать на имущество в равных долях, если не составлено завещание. Есть ли оно у Петросяна, не знаю. Но если есть, подозреваю, что дочь Викторина, учитывая ее прохладные отношения с отцом, может "пролететь".

Впрочем, даже если завещание не составлено, малыш Ваган Евгеньевич - миллионер уже по факту рождения, ведь 1/3 от имущества Петросяна составляет около 307 миллионов рублей, вложенных в квартиры и произведения искусства.

Напомним, после развода с Еленой Степаненко, с которой артист прожил более 30 лет, его дочь от первого брака неожиданно заняла сторону экс-супруги, оставив родного отца без поддержки. Артистическая семья распалась в 2018 году, однако, разделу имущества не видать конца и края. По словам Сергея Жорина, Елена Григорьевна требовала оставить ей 80% совместно нажитых богатств, однако Петросян намерен добиться справедливого раздела 50/50. Чтобы это произошло, все имущество надо сначала описать и оценить - это дорогостоящая и долгая процедура.

"Комсомольская правда" поздравляет Евгения Петросяна с рождением наследника и желает крепкого здоровья и семейного счастья!

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