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В Москве у известной советской журналистки украли больше 7 миллионов рублей

73-летнюю журналистку мошенники развели на крупную сумму
Наталия ЕРОШКИНА
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По факту мошенничества началась проверка, даже удалось установить, кому принадлежит одна из карт, на которую Татьяна Борисовна переводила деньги.

По факту мошенничества началась проверка, даже удалось установить, кому принадлежит одна из карт, на которую Татьяна Борисовна переводила деньги.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весьма неприятная ситуация произошла несколько дней назад с 73-летней журналисткой известной советской газеты "Правда". Этому изданию женщина посвятила много лет своей жизни и является постоянным автором различных материалов о политике. Татьяна Аверченко находилась в своей квартире на улице Правды в Беговом районе столицы, когда на её мобильный телефон позвонили. Сотрудница газеты подняла трубку, номер телефона был ей незнаком, как и зазвучавший в трубке женский голос. Звонившая представилась сотрудником одного из крупнейших российских банков и заботливо сообщила Татьяне, что её счета пытаются взломать хакеры, а сбережения находятся под угрозой. Голос в трубке сообщил, что банковские счета журналистки необходимо спасти, для этого Татьяну Борисовну переключили на специалиста службы безопасности. Вскоре женский голос в телефоне сменился на мужской. Сотрудник банка стал задавать уточняющие вопросы о сбережениях журналистки и объяснил, что все деньги необходимо перевести на безопасный счёт до тех пор, пока хакерские атаки не прекратятся. Так Татьяна и поступила.

— Потерпевшая проследовала по адресам, которые указывал ей по телефону неизвестный гражданин, сняла денежные средства со счетов, после чего произвела перевод на неустановленные счета и банковские карты. Ущерб составил 7 169 000 рублей, — сообщил источник kp.ru.

Вскоре журналистка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась с заявлением в полицию. По факту мошенничества началась проверка, даже удалось установить, кому принадлежит одна из карт, на которую Татьяна Борисовна переводила деньги. Но возместить ущерб журналистке пока не удалось.

В родной газете Татьяну Борисовну называют "потомственной правдисткой-международницей", на ответственных постах в аппарате редакции трудился и её отец. Более 20 лет женщина работает в издании, формируя и редактируя международные полосы газеты.

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