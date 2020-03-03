Прочитать и рассказать маме: как защититься от мошенников в интернете

Жизнь и многие финансовые операции незаметно переместились в сеть — интернетом пользуются 94,4 млн россиян старше 16 лет, а доля онлайн-покупателей в стране удвоилась за пять лет. За последние полгода 42% наших соотечественников в возрасте от 16 до 55 лет что-либо покупали в интернет-магазинах. В сети можно сравнить цены, купить вещи дешевле, почитать отзывы и делать покупки в любое время.

Вслед за появившимися деньгами в интернет перебрались и мошенники. Они перехватывают пароли от социальных сетей и обманом получают данные банковских карт, рассылают спам со взломанных аккаунтов и почт друзей и втягивают в сомнительные финансовые схемы.

Безопасность в интернете — важная проблема для людей всех возрастов, но в зоне наибольшей опасности дети, подростки и пожилые из-за небольшого опыта взаимодействия с сетью. И если у первых двух групп своих денег немного, поэтому цена ошибки низкая, то пенсионеров мошенники часто успешно оставляют без накопленных сбережений. Особенно печально, когда опустошаются кредитные карты, и люди преклонного возраста попадают в долги, из которых с одной пенсией не выберешься.

Крупные интернет-компании заинтересованы в безопасности личных данных своих пользователей, это вопрос репутационный. Поэтому системы защиты постоянно обновляются, а внутрипродуктовые обновления выходят на регулярной основе. Так задача пользователей сводится к соблюдению нескольких правил и установке программного обеспечения, которое помогает защитить информацию на компьютере и в смартфоне. Разберемся с несколькими сценариями мошенничества в интернете и способами себя обезопасить.

Алло, это служба безопасности банка

Телефонное мошенничество обычно сводится к задаче под разными предлогами получить данные банковской карты и пароль, который приходит в смс для подтверждения финансовой операции.

Мошенник звонит с неизвестного номера, похожего на телефон банка. Бывали случаи, когда совпадали все семь цифр, а отличался только код города: у банка — 8 800 ХХХ ХХ ХХ, у звонивших мошенников — 8 495 ХХХ ХХ ХХ. Собеседник представляется работником службы безопасности, говорит о подозрительном переводе с вашей карты и для немедленной отмены операции просит сообщить код в смс. Человек в растерянности говорит всё и прощается со своими деньгами.

Чтобы вас не застали врасплох, стоит следовать простым правилам. Сначала понять, кто звонит, и подготовиться к разговору. Сегодня это можно сделать ещё до того, как вы сняли трубку. Со смартфоном на Android и IOS в этом поможет приложение Яндекс. При входящем вызове оно автоматически покажет, зарегистрирован ли номер в базе справочника компании (это 5 миллионов телефонов) и был ли замечен в подозрительных делах.

После того как трубка снята, главное не спешить. Когда кто-то на той стороне торопит, что перевод вот-вот уйдет — это первый сигнал насторожиться. Спокойно выслушайте информацию, ничего не сообщая и не подтверждая. После вежливо сообщите, что сейчас перезвоните сами, и повесьте трубку. Вешайте сразу и не слушайте никаких аргументов.

Возьмите свою банковскую карту и наберите номер телефона, указанный на обороте. Спокойно расскажите про сложившуюся ситуацию и уточните, действительно ли кто-то пытается похитить деньги. Не стоит волноваться, если придется ждать пару минут до ответа службы поддержки. Деньги никуда не денутся.

Не сообщайте никаких данных по входящему звонку. Всегда кладите трубку и перезванивайте только по номеру на обороте банковской карты

Серфинг в интернете — основные проблемы

Мир интернета удивителен. Особенно для тех, кто прожил без него большую часть жизни. Получив доступ ко всем знаниям мира, найдя в социальных сетях старых друзей и растворившись в сериалах и онлайн-играх, легко поверить в его безграничные возможности.

Особенно велик соблазн, когда предлагают легкий заработок в интернете. Выглядеть это может по-разному: от предложения вложить средства, чтобы получить идеальную инструкцию успеха, до пирамиды якобы серьезных фондов с высокой доходностью или беспроигрышных комбинаций по ставкам тотализатора. Предложение сродни бесплатному сыру в мышеловке. Легко в интернете заработать невозможно — это главное правило, которое нужно донести до своих родителей.

Часто мошенники играют на сострадании, размещая истории о больных детях и просьбы о пожертвовании. Обычно они копируют информацию с сайтов благотворительных фондов и меняют реквизиты для перевода на свои собственные. Проверить такое просто: достаточно скопировать текст объявления в любой поисковик, чтобы найти первоисточник. Если это проверенный фонд — можно пожертвовать средства по банковским реквизитам на сайте (не в объявлении). Если фонд не указан — насторожиться, обычно это не происходит просто так, и есть причины, почему фонд кандидатуру больного не одобрил.

Случается и наоборот: мошенники получают логин и пароль от социальных сетей и пишут от вашего имени друзьям с просьбой помочь и перевести средства, а вам предлагают выкупить доступ к странице обратно. Пострадавших стороны сразу две. Проверить, настоящий человек вам пишет или нет, можно задав вопрос, на который злоумышленник точно не знает ответ: где мы познакомились, когда мы в последний раз виделись, как звали нашу классную руководительницу в школе и так далее.

Чтобы не потерять свои данные, не стоит вводить логин и пароль на незнакомых сайтах, даже если они точь-в-точь повторяют домашние страницы социальных сетей или банков. Без специальных приложений (об этом дальше) не пользуйтесь публичным Wi-Fi в общественном транспорте, кафе и магазинах. Они часто защищены ненадежным WEP-шифрованием, которое злоумышленнику взломать просто.

Как защититься от мошенников?

Хотя по каждому пункту есть простая инструкция по защите, их нужно запомнить, не растеряться в нужный момент, а ещё обладать навыками для проведения маленького детективного расследования, как в случае с объявлениями о помощи. Это сложно даётся старшему поколению. К тому же злоумышленники регулярно придумывают новые способы мошенничества. Автоматически решить многие из описанных проблем помогает Яндекс.Браузер и его мобильная версия. Компания регулярно обновляет свою технологию Protect, чтобы отвечать на новые вызовы от мошенников.

Обеспечить защиту личных данных пользователей важно не только на ресурсах, вызывающих опасения, но и на сайтах, лимит доверия у которых куда выше, чем у сомнительного интернет-магазина: банки, социальные сети, почтовые сервисы и так далее. Эту базу дополняют страницы, которые пользователь сохранил сам. Каждый раз, когда человек хочет ввести пароль, браузер сверяется с базой и включает защиту, если сайт не из списка. Ввели пароль на новом сайте — браузер показывает предупреждение. Дальше можно насторожиться, проверить точный адрес и либо разрешить передать сайту пароль, либо уйти с него.

Ещё браузер проверяет десятки миллионов страниц ежедневно на наличие вирусов и умеет определять сайты, связанные с мошенничеством. Стоит только перейти на один из них — загорается предупреждение на красном фоне и сайт можно благополучно покинуть. Также в браузер и приложение встроена проверка файлов на вирусы и защитная функция, позволяющая пользоваться общественным Wi-Fi без ограничений. В этом случае Яндекс выступает прослойкой, которая останавливает всех, кто попытался без вашего ведома подключиться к устройству.

За месяц с помощью Яндекс.Браузера для компьютеров скачивают 55 млн файлов. Из них система блокирует около 1,5 млн. В мобильной версии скачивается 6,6 млн файлов и 1,3 млн блокируется

Конечно, ни одно приложение, даже самое продвинутое и новое, не позволит полностью защититься от мошенников, если игнорировать все подсказки и предупреждения и забывать про здравый смысл. Поэтому после установки браузера нужно обязательно рассказать маме об основных правилах, которые помогают защитить информацию и деньги в интернете: