Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Европарламент принял резолюции по Белоруссии и Навальному: главное

Оба документа требуют введения и ужесточения санкций
Алексей ОСИПОВАлексей ОСИПОВ
Комментарии (4)Комментарии (4)
Европейский парламент, собравшийся на очередное заседание сегодня, 17 сентября, принял несколько резолюций.

Европейский парламент, собравшийся на очередное заседание сегодня, 17 сентября, принял несколько резолюций.

Фото: REUTERS

Европейский парламент, собравшийся на очередное заседание сегодня, 17 сентября, принял несколько резолюций.

Одна из них касается Белоруссии и президента Александра Лукашенко, которого Европарламент решил признать главой государства только до конца его нынешнего президентского срока.

Также в документе содержится призыв к Совету Евросоюза «ввести широкие и эффективные санкции» в отношении всех организаторов «фальсификации выборов насилия и репрессий».

В резолюции по Алексею Навальному евродепутаты потребовали немедленного расследования случившегося.

В этой своей резолюции Европарламент призывает ужесточить экономические и политические санкции против России и отдельно прописывает в этой связи настоятельные рекомендации заблокировать строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».

В тексте резолюции также содержится рекомендация о скорейшем принятии аналога «акта Магнитского», как дополнительного механизма антироссийских санкций.

СПРАВКА

Европейский парламент – законодательный и представительный орган Евросоюза (ЕС), являющийся прообразом двухпалатной законодательной ветви власти в ЕС.

Резолюции, принятые им, имеют рекомендательный характер и не являются обязательными к исполнению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По типовому сценарию: ЕС предлагает назвать новые санкции именем Алексея Навального

В Евросоюзе не обладают фантазией и копируют американцев (подробности)

Политика: В ВЕРХАХ

Рекомендуемые