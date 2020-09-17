Проблемы Сахалина власти решают системно

Холмский перевал

Жизнь на Сахалине налаживается! Смертность среди сахалинцев снижается, транспортная доступность региона улучшается, растет количество построенного жилья… Об этом сообщил Валерий Лимаренко, который выступил с отчетом, посвященном годовым итогам работы в должности губернатора единственного островного региона России. Эксперты ставят успехи в заслугу власти.

ЗДЕСЬ ОТ КОРОНАВИРУСА НЕ УМИРАЛИ

Результат уже виден. В Сахалинской области снизились показатели смертности. В этом году врачам удалось спасти больше на 387 человек от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, пневмонии, чем за аналогичный период 2019-го, такие цифры озвучил губернатор Валерий Лимаренко в своем отчете.

Снижение показателей смертности стало результатом медицинской реформы, запущенной в прошлом году. Благодаря этой работе уменьшили дефицит специалистов, сократили очереди в медицинские учреждения и время ожидания приема. Медицинская помощь сегодня приходит в самые отдаленные районы. Возродилась санитарная авиация, работают 40 передвижных комплексов. Открываются современные фельдшерско-акушерские пункты. С начала года провели свыше 2700 телемедицинских консультаций врачами областных и федеральных клиник. С помощью цифровых технологий компенсируется нехватка узких специалистов.

Серьезным экзаменом для сахалинской системы здравоохранения стала пандемия коронавируса. Островной регион стал одним из немногих в стране, где нет ни одного смертельного случая от COVID-19. С начала пандемии проведено свыше 270 тысяч тестов на коронавирус, 34 тысячи КТ легких. По этой причине в Сахалинской области высокая выявляемость инфекции на ранних стадиях.

«В островной медицине, конечно, еще остаются проблемы. Требуется больше узких специалистов. Необходимо повышать квалификацию врачей, увеличивать количество высокотехнологичных операций», – отметил глава региона.

АЭРОДРОМЫ ВОССТАНАВЛИВАЮТ

На Сахалине и Курилах за год добились качественных сдвигов в решении проблемы транспортной доступности. По словам губернатора, это принципиально важный вопрос для региона. Год назад жители области поднимали проблему нехватки билетов в Москву по «плоским» тарифам на лето. Чтобы сахалинцы вернулись домой из отпусков, власти тогда организовали чартерные рейсы. Жителям северных районов и Курильских островов также было проблематично попасть в Южно-Сахалинск на лечение и за другими социальными услугами.

«Мы начали восстанавливать сеть советских аэродромов, – отметил Валерий Лимаренко. – В планах на этот год – обустроить посадочные площадки в Александровске-Сахалинском и Зональном. В 2021 году они появятся в Смирных, Поронайске и Северо-Курильске».

Перешивка железнодорожной колеи позволила запустить по Сахалину «Орланов» – это новейшие для страны рельсовые автобусы РА-3. В сфере морского транспорта продолжается строительство четырех грузопассажирских судов. Уже в следующем году на курильское направление должны выйти два новых теплохода, которые смогут перевозить втрое больше пассажиров. А на переправе Ванино-Холмск в 2022 году начнут работать новые паромы, что позволит увеличить грузо- и пассажирооборот в четыре раза. Все виды транспорта будут объединены в единую транспортную схему.

Валерий Лимаренко обратил внимание и на дорожный вопрос. Областным властям удалось добиться передачи в федеральную собственность трассы Южно-Сахалинск-Оха. На ее асфальтирование из бюджета страны будет выделено более 24 миллиардов рублей в ближайшие пять лет.

НОВОСТРОЙКИ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

За минувший год в Сахалинской области построены рекордные для островного региона 430 тысяч квадратных метров жилья. Сформирован задел, чтобы в 2021 году ввести 500 тысяч «квадратов».

«Мы столкнулись с тем, что в области большой объем аварийного жилья, а его не признают таковым. Жители не понимали, когда и куда их переселят. Люди жаловались на низкий уровень доступности нового жилья: оно дорогое, ипотечные кредиты с высокими процентами, – сказал глава региона. – Сейчас ситуация меняется».

Разработаны программы по расселению непригодного для проживания фонда. В зависимости от района они рассчитаны на срок от 3 до 7 лет. С жителями теперь подписывают соглашения, где указаны сроки и адрес переселения.

Валерий Лимаренко ввел еще одну традицию: будущие новоселы участвуют в приемке квартир еще на стадии строительства. Они могут высказать свои пожелания и замечания подрядчикам, что приводит к повышению качества строительных работ.

«Важно не только построить жилье, но и сделать двор, детскую площадку, провести озеленение. Без комплексного благоустройства дома не принимаем. Это четкое правило, и оно работает», – подчеркнул губернатор.

Следует отметить, за год получила развитие система ипотечного кредитования. Для молодых семей действует программа «Дальневосточная ипотека» под 2 процента годовых, для остальных жителей – до 6 процентов. Планируется, что в этом году «дальневосточную ипотеку» получат 2 тысячи сахалинских семей, из них около 700 уже заключили договоры.

Отдельным категориям граждан предоставляются сертификаты на приобретение жилья. В этом году рассчитывают выдать свыше 1600 таких документов, в 2019-ом сертификаты получили более 1100 человек.

Отметим, все сахалинские семьи при рождении первого ребенка получают – 500 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. При появлении на свет второго малыша выплата увеличивается до 1 миллиона рублей, третьего – до 2 миллионов.

СОСТОЯТЬСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО

На Сахалине за год построили 4 новые школы и запустили проект Дальневосточного мультиуниверситета. У молодых сахалинцев и курильчан появилась возможность получать знания в 14 лучших вузах страны, не покидая пределов области. Для этого достаточно поступить в Сахалинский государственный университет. Новые общеобразовательные учреждения появились в Южно-Сахалинске, Корсакове и Долинске.

Перестройку начинают и в области среднего профессионального образования. В регионе планируют в 2024 году провести международный чемпионат Worldskills Asia, который станет серьезным стимулом для профессионального роста сахалинских учащихся и развития среднего профессионального образования в целом. Вместе с тем перед областным правительством стоит задача повысить и качество среднего образования. Для этого в регионе строят школы. За год открыли 4 новых: в Долинске, Корсакове, Дальнем, школу для детей с ограниченными возможностями здоровья в Луговом, а также школу-детский сад в селе Тунгор Охинского района. Еще для четырех образовательных учреждений Южно-Сахалинска построили дополнительные здания. Расширили и реконструировали школу № 1 в Аниве. Все учебные заведения обеспечены современным оборудованием.

По сути дела, власти делают все, чтобы удержать свою молодежь в регионе и привлечь еще с материковой части России.

«Молодежи интересны большие зарплаты и жилье. Возможность путешествовать по сопредельным странам: два часа лета и ты в другом мире. А также перспективы состояться профессионально, сделать карьеру. В той же Москве вы можете 10 лет просидеть менеджером среднего звена, а на Сахалине за это время есть возможность вырасти до начальника очень серьезного уровня. Вместе с социальными пакетами и другими стимулами это может привлечь молодежь на Сахалин», - резюмирует политолог, профессор Финансового университета при правительстве РФ и Высшей школы экономики Олег Матвейчев.