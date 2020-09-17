Европарламент требует санкций для Минска и отмены чемпионата мира по хоккею: Что значит резолюция

Резолюции Европейского парламента – это, конечно, не руководство к действию. Они носят сугубо рекомендательный характер. Фото: REUTERS

Резолюции Европейского парламента – это, конечно, не руководство к действию. Они носят сугубо рекомендательный характер. Но позволяют замерить среднюю температуру по больнице и определить отношение старого света к повестке. И касательно Белоруссии оно оказалось почти единодушным. евробюрократы приняли в четверг резолюцию из 30 пунктов. Самым важным из которых, конечно, является непризнание Лукашенко победителем президентских выборов в Белоруссии: «Европейский парламент не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии после истечения его нынешнего срока полномочий», - гласит первый пункт. Полномочия, напомню, истекают 5 ноября.

Вместе с тем, Координационный совет оппозиции (весь президиум которого либо за границей, либо в тюрьме) Европарламент признал как «временное представительство людей, требующих демократических изменений в Белоруссии, которое открыто для всех политических и социальных заинтересованных сторон».

Среди пунктов резолюции также:

- призыв к проведению «новых, свободных и справедливых выборов как можно скорее под международным контролем, под руководством ОБСЕ и в соответствии с международно признанными стандартами»;

- требование «немедленного освобождения арестованных членов Координационного совета Лилии Уласовой, Максима Знака, Сергея Дылевского и Марии Колесниковой»;

- поддержка санкций ЕС «против лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии в Беларуси, включая Александра Лукашенко» и призыв расширить санкции «против всех белорусских исполнителей фальсификации выборов, насилия и репрессий за счет включения в списки значительного числа высокопоставленных и средних чиновников, а также известных предпринимателей»;

- просьба «изучить возможность включения российских граждан, которые непосредственно участвуют в поддержке режима Лукашенко в Белоруссии»;

- призыв «к увеличению финансирования со стороны ЕС белорусского гражданского общества, при этом замораживая любые переводы фондов ЕС текущему правительству Белоруссии и контролируемым государством проектам, а также прекращая предоставление ЕИБ, ЕБРР и других кредитов текущему режиму»;

- осуждение «гибридного вмешательства Российской Федерации в Белоруссию»;

- обсуждение возможности предоставления «многомиллиардного финансового пакета для поддержки будущих реформ и реструктуризации экономики»;

- настоятельный призыв к Международной федерации хоккея с требованием «отозвать свое решение о проведении чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года частично в Белоруссии до тех пор, пока не улучшится состояние прав человека в стране.

Очевидно, что в возможность Лукашенко договориться с оппозицией в Евросоюзе уже не верят. Да и не хотят даже рассматривать эту вероятность. Сценарий свержения действующего президента запущен и любая поддержка вызывает раздражение, что и отражается в резолюции требованием санкций против России. Впрочем, основной удар, судя по всему, Запад планирует нанести по окружению Лукашенко в надежде на то, что загнанная в угол часть элиты совершит дворцовый переворот.

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