«Повышение налогов — это попытка в голодный год подстричь овцу. Все закончится падежом отары»

Налоговое бремя на население, малый и средний бизнес желательно минимизировать Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Опыт с повышением НДС нас ничему не научил. Мы упорно хотим стать рекордсменами мира по приседанию на граблях.

В ситуации кризиса рост налогового давления на бизнес – это последнее, что необходимо. Повышение ставок всегда депрессивно влияет на экономическое развитие. Сегодня нам надо определиться, что у нас во главе угла: либо сокращение дефицита бюджета (баланс доходов и расходов), либо экономический рост. Большинство стран нормально живут в условиях дефицита бюджета и, собственно, не пытаются по этому поводу ничего особенного делать, покрывая недостающую часть за счет заимствований на внешнем и внутреннем рынках. Мы же почему-то жертвуем экономическим ростом за счет наполнения казны.

У нашей страны не очень большой долг, гигантские резервы и колоссальная возможность занять. Гораздо лучше сегодня или иметь дефицит, или сокращать расходы, но только в одной сфере – в урезании трат чиновников. Это единственная статья, которую можно и нужно трогать. Если немного подсократить разросшийся чиновничий аппарат, то ничего страшного не случится.

Не время поднимать налоги, время - более эффективно расходовать. Когда у тебя закрома переполняются, можно голову на время отключать. Сейчас же нужно думать об эффективности использования денег. Но если только поговорить на тему сокращения расходов на силовой блок, то снова поднимется вой, что Родина в опасности.

Налоговое бремя на население, малый и средний бизнес желательно минимизировать, потому что у нас сейчас одна из самых важных проблем – это занятость и покупательная способность. И если она будет падать, то не видать нам никакого экономического роста, как своих ушей.

Необходим тотальный пересмотр налоговой политики для малого бизнеса. А возможно, и создание стимулирующей политики, когда малый бизнес полностью освобождается от налогов. Скажу образно: попытка в очередной раз в голодный год подстричь овцу может закончиться падежом всей отары.