«Опять все по блату!»: После скандала в шоу «Голос.Дети» Микелла Абрамова стала ведущей шоу «Спокойной ночи, малыши!»

Дочь Алсу сообщила счастливую новость в инстаграме, поставив аудиторию перед фактом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Самый громкий скандал за почти десятилетнюю историю шоу «Голос» был связан с Алсу и ее дочерью Микеллой Абрамовой. Как все помнят, в 2019 году девочка удивительным образом вышла в финал проекта «Голос.Дети» и неожиданно для всех победила с отрывом в стиле Александра Лукашенко. Если б Микелла была выдающейся артисткой от Бога, споров бы не было. Но волна народного негодования поднялась так высоко, что Первый канал назначил проверку результатов голосования — выявил накрутку голосов — и аннулировал победу Абрамовой. Беспрецедентный случай.

Однако теперь все вроде бы улеглось, и девочка снова всплыла на телевидении — в холдинге-конкуренте Первого канала — ВГТРК, чтобы вести шоу «Спокойной ночи, малыши!». Культовая программа, на которой выросли целые поколения детей в СССР и России, до сих пор выходит. Правда, на детском канале «Карусель». Вот там Микелла и работает ведущей.

Как это случилось? Кто отбирал кандидатов? Было ли голосование за потенциальных ведущих? Все это остается загадкой. Дочь Алсу сообщила счастливую новость в инстаграме, поставив аудиторию перед фактом.

- Друзья, я спешу поделиться с вами классной новостью! - написала Микелла. - Теперь я соведущая легендарного Хрюши из главной детской передачи страны «Спокойной ночи, малыши!», и мы запускаем новую рубрику «МУЗ-ТОК» в эфире спин-оффа вечерней программы «С добрым утром, малыши!». Будем говорить о музыке и не только!

Я безумно счастлива заглянуть по другую сторону экрана и стать частью самой классной детской телепередачи! Быть в одной команде с Хрюшей, Филей, Степашкой, Каркушей! Это как будто происходит не со мной. Такое чувство, что я очутилась внутри сказки.

Первый выпуск с участием Микеллы вышел 17 сентября в 7 утра. Девочка отвечает за музыкальную рубрику и обсуждает актуальную повестку с Хрюшей, сидя в беспроводных наушниках.

Как и следовало ожидать, новость ни у кого восторга не вызвала. В инстаграм Абрамовой пришли разъяренные зрители и попросили объяснить, на каком основании оскандалившаяся певица попала в популярную детскую передачу. На один положительный комментарий в инстаграме Микеллы пять гневных:

«Я жду с нетерпением, какая девочка умничка, трудолюбивая».

«Уже не знают куда её воткнуть! На конкурсе опозорились! Так нет, воткнем сюда!!! Не стыдно!»

Основными ведущими шоу поочередно работают актриса Анна Михалкова и модель Оксана Федорова

«А где-то был кастинг? Как вы туда попали? Опять все по блату и за денежки? Сколько можно так жить? Алсу, вам не стыдно, что вы только и можете, что все покупать своим детям? Победы, участия в передачах?»

«К сожалению, родители создали Микелле отрицательный имидж, и ей долго придется с этим жить! Желаю ей преодолеть этот факт и стать заслуженно популярной!»

Основными ведущими шоу поочередно работают актриса Анна Михалкова и модель Оксана Федорова.