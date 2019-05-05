Победительница детского «Голоса» Микелла Абрамова: «Продолжу карьеру певицы!»

Скандал с неоднозначной победой Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу, в шоу «Голос.Дети-6» вроде бы поутих. Первый канал проверяет, каким образом девочке удалось в сжатые сроки набрать гигантское количество голосов во время финала — подключена контора, сотрудничающая с Интерполом и ФСБ по линии кибератак. «КП» вспоминает, о чем говорила девочка сразу после победы в шоу. И до того, как проснулась знаменитой — в худшем смысле этого слова.

- Я, конечно, в шоке и не понимаю, что происходит, - призналась девочка еще до того, что началось утром после оглашения результатов финала. - Но благодарна всем. Друзьям, которых обрела на этом проекте, Светлане Сергеевне Лободе и всем остальным наставникам.

- Что бы ты хотела сказать тем, кто за тебя голосовал?

- Всем большое спасибо! Вы для меня очень много значите.

"Микелла — звездочка в нашей семье. Яркая, веселая, всегда находилась в центре внимания"

- Какие ощущения после прямого эфира?

- Выступать в прямом эфире гораздо сложнее, чем обычное выступление, потому что ничего уже не вернуть назад. Надо выкладываться по максимуму и спеть в сто раз лучше, чем на репетиции. К тому же это мой первый вокальный конкурс. Мне надо петь, меня судят, пропускают дальше или нет. Я к этому не привыкла. Раньше выступала с мамой на концертах.

- Какие планы на будущее?

- Сейчас хочу записать несколько своих песен и продолжить карьеру (победительница проекта получила от спонсора 1 миллион рублей — Авт.). Свободного времени у меня практически нет — после школы разные занятия: танцы, китайский язык, иврит. Моя учительница говорит, что для знания китайского языка необходимо знать около пяти тысяч иероглифов, хотя их около 50-60 тысяч. Мой запас — около трехсот.

- Продюсер проекта Юрий Аксюта уже объявил, что отбор заявок в проект «Голос.Дети-7» стартовал. Какие пожелания ты могла бы дать следующим участникам детского «Голоса»?

- Ребята, удачи вам! Не волнуйтесь, потому что это опасно.

Мама победительницы Алсу: «Мы всегда знали, что жизнь Микеллы свяжется со сценой»

- Музыка всегда в нашей семье, - говорит певица. - И с моей стороны, и мой супруг — очень музыкальный человек. У нас сложился удачный тандем — я пою, он играет. И дети растут в этой музыкальной атмосфере. Они не могли не пропитаться этим (Микелла и ее старшая сестра Сафина учатся в музыкальной школе — Авт.). Микелла сама пишет песни и музыку. Весьма неплохие, я бы даже сказала хорошие. Не просто для своего возраста, а вообще.

"Музыка всегда в нашей семье"

Она как-то выкладывала в интернет песню собственного сочинения, я видела комментарии — люди писали, что это хит. Конечно, Микелла — звездочка в нашей семье. Яркая, веселая, всегда находилась в центре внимания. Мы всегда понимали, что ее жизнь свяжется со сценой или с чем-то креативным. В 10 лет Микелла превзошла все наши ожидания. Она начала свой путь в 10 лет, гораздо раньше, чем я. Показывает невероятные результаты. Голос у нее уже сильный. Я так не пела в ее возрасте. Как мама это осознаю и безумно счастлива. Не хотела бы, чтобы нас сравнивали. Микелла — отдельная личность. Конечно, ей будет непросто. Придется всю жизнь доказывать, что она не просто дочка певицы Алсу. Хотелось бы, чтоб ее знали и любили за талант и голос.

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