«У меня слабые легкие, поэтому заболела»: Анна Нетребко отмечает день рождения с коллегами – они лечат коронавирус в соседней палате

Анна Нетребко рада, что теперь у нее будут антитела. Фото: Instagram.com

Сегодня, 18 сентября, народной артистке, оперной диве Анне Нетребко исполняется 49 лет. На прошлой неделе в Большом театре была премьера оперы «Дон Карлос» с Анной Нетребко, Ильдаром Абдразаковым, Юсифом Эйвазовым и другими звездами оперы. Успели отыграть только два спектакля, остальные отменены. Так как Ильдар Абдразаков после второго спектакля почувствовал себя неважно, и у него диагностировали коронавирус. Вскоре такой же диагноз был поставлен Анне Нетребко, поэтому звезда встречает день рождения на больничной койке.

В соседней палате клиники, где проходит лечение именинница лечатся ее друзья – звезда оперы Ильдар Абдразаков и его супруга Марика. Сегодня с утра друзья устроили сюрприз Анне – запустили в палату воздушные шары. «Не важно, где ты на свой день рождения. Важно, что тебя любят!» - говорит Анна Нетребко. Она принимает сегодня поздравления со всего мира – в социальных сетях и по телефону. Все желают Анне скорейшего выздоровления.

Анна Нетребко в день рождения получила в подарок шарики из соседней палаты. Фото: Instagram.com

Особенно проникновенные слова адресовал имениннице ее давний друг Филипп Киркоров: «Я каждый день благодарю Бога за то, что он подарил мне сестру по духу, которая мне стала не просто подругой, но и настоящим родным человечком. Я хочу сказать, что в нашем мире нечасто встретишь людей искренних, слова которых не расходятся с поступками, и которые готовы принять окружающих людей такими, как они есть. Ты такая, ты особенна. Будь всегда, как и сейчас, грациозна, полна обаяния и света. А главное будь здорова. Всегда рядом твой надежный друг Филипп». Анна действительно умеет дружить и даже все коллеги по оперной сцене ее любят – записали ей в поддержку массу видео с поздравлениями со всего мира.

Анна Нетребко уже неделю в диспансере: «Я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. У моего мужа Юсифа антитела, каким-то образом он перенес эту болезнь и безопасен для окружающих. Тияго в порядке» Юсиф с сыном Анны Тияго сейчас в Москве ждут выписки супруги и мамы.

Супруг Нетребко перенес коронавирус бессимптомно и даже не заметил болезни. Подписчики в соцсетях интересуются у Нетребко: «У певцов обычно сильные легкие. Как жаль, что вы заболели!» Анна всегда отвечает честно: «Именно потому, что у меня слабые легкие я и заболела пневмонией. Обычные люди переносят это как легкий грипп, и того легче». Кроме того, Нетребко опровергла мнение поклонников о том, что есть риск заболеть коронавирусом второй раз: «Никто по второму кругу не болеет. Меньше смотрите дурацкий ящик. Я тут общаюсь с врачами, которые за шесть месяцев собаку съели на этом вирусе». Анна получает необходимую терапию, в палате она одна. Нетребко традиционно настроена решительно: «Не так страшен черт, как его малюют! Все будет хорошо. Я рада, что для меня теперь это закончится!» Артистка имеет ввиду, что после выписки у нее будут антитела.

Для хорошего настроения даже в больнице имеются друзья. «Может в переводного?» - шутливо намекает в переписке из соседней палаты Ильдар Абдразаков. А его супруга ответила на вопросы о симптомах болезни у них: «Насморк и заложенность носа, температура, сильная слабость и ломота во сем теле, кашель. Полная потеря обоняния и вкуса».

Пока звезды оперы лечатся, для их поклонников готовят телеверсию премьерного «Дон Карлоса» из Большого театра. Предположительно спектакль покажут в октябре на канале «Культура».

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