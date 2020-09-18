Дональда Трампа вновь обвинили в сексуальных домогательствах

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

По словам актрисы и экс-модели Эми Доррис, в 1997 году, тогда еще не президент США Дональд Трамп, которому на тот момент был 51 год, напал на нее в туалетной комнате VIP-ложи во время чемпионата США по теннису. Самой актрисе было 24 года.

Доррис утверждает, что бизнесмен грубо обнял ее и «засунул язык в рот».

В качестве доказательства правдивости своей истории 47-летняя экс-модель продемонстрировала журналистам билеты на чемпионат и несколько совместных с Трампом фото.

На вопрос, почему она молчала так долго, Доррис ответила, что боялась «причинить вред своей семье». Она также рассказала, что хотела придать инцидент огласке еще в 2016 году, однако так и не собралась с духом.

Историю подтверждают близкие Доррис и ее психотерапевт, которым девушка якобы рассказала об инциденте по горячим следам.

Ранее Трампа в домогательствах обвиняли порядка 20 женщин, однако до судебного разбирательства дела так и не дошли. Адвокаты президента и он сам категорически отрицают любые рассказы о неподобающем поведении главы Белого дома, называя подобные обвинения политически мотивированными выдумками.