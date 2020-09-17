Коронавирус на «Кинотавре»: Возлюбленный Екатерины Варнавы слег на карантин

Александр Молочников прилетал в Сочи всего на 4 часа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сочинском киносмотре Екатерина Варнава впервые вышла на звёздную дорожку с новым возлюбленным. Избранником 35-летней юмористки стал 28-летний режиссёр Александр Молочников. В Сочи парочка пробыла всего 4 часа, но позже выяснилось, что Молочников где-то прихватил коронавирус. По прилёту режиссёр и его коллеги из спектакля «Бульба. Пир» самоизолировались. Пятничная премьера этой постановки отменена.

- Немножко заковидились... Нам грустнее, чем зрителям, которые должны были придти, потому что спектакль готов, и у нас были отличные прогоны, - написал в своём Инстаграме Молочников. - У меня вчера подтвердился (коронавирус - прим. ред.) тоже. Простите все, с кем контактировал. На «Кинотавре» в день показа «Скажи ей» сделал тест, он был отрицательный, поэтому позволил себе пойти на нашу премьеру. Надеюсь, встретить Вас в октябре, а пока мы все снова на карантине.

Кстати, завсегдатаи «Кинотавра» заметили, что режиссёр словно предчувствовал болезнь, отказывался обниматься со знакомыми кинокритиками. Мол, коронавирус бродит, мне не до объятий.

Остаётся догадываться, как себя чувствует Екатерина Варнава. Скорее всего, юмористке тоже придётся уйти на карантин.

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