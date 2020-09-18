Племянница Михаила Ефремова вышла в свет с 66-летним миллиардером

Появление Ольги и Бориса на «Кинотавре» светская тусовка приняла весьма благостно
Фото: Алина ЧЕРНОВА
Пока Михаил Ефремов коротает дни в СИЗО, его ближайшая родственница, дочь его сестры актриса Ольга Ефремова дефилирует по красной дорожке «Кинотавра».
На закрытии сочинского киносмотра Ольга появилась на звездной дорожке с 66-летним миллиардером Борисом Белоцерковский. Тем самым бывшим мужем знаменитой кулинарной блогерши Белоники.
На закрытии сочинского киносмотра Ольга появилась на звездной дорожке с 66-летним миллиардером.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Совсем недавно Белоцерковский расстался со светской львицей Полиной Аскери, с которой прожил под одной крышей три года. И теперь миллиардер романит с 33-летней актрисой.
Ольга Ефремова, кстати, давно слывёт «охотницей за богатыми и знаменитыми». Несколько лет назад Ольга встречалась с красавцем Борисом Ельциным-младшим. Они были красивой парой, но были вместе меньше года.
Появление Ольги и Бориса на «Кинотавре» светская тусовка приняла весьма благостно. Пара тут же была приглашена за столик к Ксении Собчак (подруге бывшей жены Бориса) и Константину Богомолову.
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