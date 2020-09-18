Племянница Михаила Ефремова бросила пить и встречается с миллионером Борисом Белоцерковским

Ольга Ефремова. Фото: Инстаграм

Пока актер Михаил Ефремов отбывает срок в СИЗО "Водник", его родственники с завидной регулярностью дают о себе знать. То дочь Анна Мария Ефремова покажет свою возлюбленную, то четвертая жена Ксения Качалина отметит посадку бывшего супруга на восемь лет шампанским. И вот теперь светская тусовка шепчется о бурном романе племянницы артиста Ольги Ефремовой с миллионером Борисом Белоцерковским.

Миллионер Борис Белоцерковский внезапно на красной дорожке "Кинотавра" появился под руку с актрисой Ольгой Ефремовой. Доподлинно не известно, какие отношения связывают бывшего мужа Ники Белоцерковской и 33-летнюю племянницу Михаила Ефремова, но сплетники вовсю трещат - мол, у парочки роман в самом разгаре.

Ольга одно время встречалась с внуком Бориса Ельцина. "Но, убоявшись длительного совместного запоя, распрощалась и с Борей, и с алкоголем одновременно. Теперь не пьет ничего крепче кефира и, кстати, веганка. Да, из тех, что рассказывают о чудесах отказа от животной пиши и трезвости в первые три минуты знакомства. А вообще веселая девка", - делится телеграм-канал Антиглянец.

Ольга долгое время жила в Италии. Она была замужем за местным бизнесменом Алессандро Сини. Женщина родила от него сына Арсения. Но летом 2017 года внучка известного режиссера и актера Олега Ефремова вернулась в Россию. В Москве она намеревалась возобновить актерскую деятельность, а потому решила бросить мужа.

За последние годы снялась в сериалах "Корабль", "Карамель", "Ласточкино гнездо". В 2017 году Ольга сыграла в шокировавшем зрителей музыкальном клипе на песню группы "Би-2" "Виски". Актриса в музыкальном видео исполнила роль жертвы вурдалака.

Что касается Бориса Белоцерковского, то он является президентом Национальной ассоциации автоматизированной торговли. В ноябре 2017 года он стал членом исполнительного комитета Европейской вендинговой ассоциации. От первой жены у него есть два сына. В 2000 году женился на Нике Белоцерковской. Женщина родила миллионеру двух сыновей. В сентябре 2017 года отношения между Никой и Борисом ухудшились и в конце года в прессе появилась информация о разводе пары после 17 лет совместной жизни.