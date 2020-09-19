Закрытие «Кинотавра»: Битва оголенных декольте Паулины Андреевой, Анны Чиповской и Оксаны Фандеры

Оксана Фандера (в зеленом платье) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи завершился престижный киносмотр и на красной дорожке, как всегда, звезды демонстрировали лучшие наряды и бриллианты.

Вместе со звездным дизайнером Ксенией Князевой обсуждаем удачные и провальные образы светских див.

Оксана Фандера

- Очень опасная ткань. Атлас или шелк-атлас можно носить только при идеальной фигуре.

Тем более, если платье так жестко обтягивает на талию, - говорит наш эксперт Ксения Князева. - У актрисы хорошая фигура, но она испортила ее этим нарядом, надев платье без белья, без какой-либо поддерживающей лиф формы. Не знаю, что в этом году случилось с актрисами на закрытии кинофестиваля, почему они практически все оголили грудь...

Я понимаю, сейчас в тренде естественная красота и все за бодипозитив, но когда у женщины 40+ виднеются анатомические подробности бюста, это не очень прилично выглядит, как мне кажется. Спасибо, что нет шва от колготок.

Анна Чиповская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Чиповская

- Платье удачное, очень красивое, - похвалила Анну Чиповскую дизайнер Князева. - Сложный крой с несколькими слоями юбки, очень удачно выделена линия груди. Видно, что платье дизайнерское и дорогое.

Ничего нигде не висит, не сборится, все швы ровные. Лаванда очень модный цвет, но он хорош для загорелого тела. На белой коже он все-таки сливается с актрисой. Хотелось бы немного загара к такому платью.

Ксения Собчак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ксения Собчак

- Наряд у Ксении очень удачный. Платье в стиле 70-х с акцентом на плечо и рукав на сборке очень красивый, - высказалась о платье телеведущей Князева. - Платье хорошее и оно классно смотрится за счёт интересной фактуры. Мелкие палетки добавили наряду блеск и объём. Сидит оно на Ксении прекрасно.

Екатерина Шпица Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Екатерина Шпица

- Шпица в стиле рокерши. Очень хорошо продумана обувь и прическа к образу. Все идеально сочетается, все такое дерзкое, немного агрессивное. Мне кажется, характер у Шпицы не совсем соответствует, но ей захотелось в таком настроении выйти в свет. Тут самое главное не запутаться в хвосте этого наряда и не свалиться, зацепившись тонким каблуком за ткань.

Кристина Асмус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кристина Асмус

- Образ Асмус мне показался скучноватым, - говорит наш эксперт. - Такое впечатление, что Кристина надела первое попавшееся платье. Видимо, Асмус не хотела выделяться на красной дорожке, у неё не было цели произвести впечатление на поклонников, поэтому она выбрала очень простое базовое платье-футляр из шелкового атласа. У Кристины идеальная фигура, она может себе позволить надеть платье из такой ткани. Мне в этом платье не хватило фантазии, не хватило красивых акцентов.

Олеся Судзиловская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олеся Судзиловская

- По поводу наряда Олеси Судзиловской у меня смешанные чувства. Вроде она все продумала, смешала два образа - Мэрилин Монро и Снегурочку. Верх от Мэрилин, низ от Снегурочки. Цвет я бы выбрала другой. Олеся светлокожая и платье у неё светлое. Все сливается. Платье очень тяжёлое, особенно лиф. И сумку она подобрала слишком активную, слишком яркую для такого наряда. Сумка перетягивает внимание на себя. Такое впечатление, что верх платья, низ платья и сумка - все это из разных эпох.

Я не в восторге от этого образа, лиф я бы поменяла на более спокойный. Например, как у Кристины Асмус.

Паулина Андреева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Паулина Андреева

- Что-то я всех сегодня ругаю, мало кого похвалила, - вздыхает дизайнер Ксения Князева. - Обычно Паулина Андреева радует меня нарядами, но не в этот раз. Тонкий трикотаж тоже очень опасная ткань. Она показывает все мельчайшие детали силуэта. Видимо, Паулина таким образом хотела развенчать слухи о своей беременности.

Но есть же другие более изысканные варианты. Да, отсыл на эпоху 90-х, все это классно, но выглядит небрежно. И опять же - вся анатомия груди видна...

Паулина же красавица, есть миллион платьев, которые бы ей подошли.

Плюс кулиса на бедре расширяет фигуру. Смысл копировать платья из 90-х... В те времена не было выбора и платья шили чуть ли не из штор.

Марина Александрова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Марина Александрова

- Марина Александрова мне очень нравится. У неё вроде бы нормальное платье, к низу вообще претензий нет, но каре (так называется вырез в зоне декольте) сделано грубо. Слишком высокий вырез, поэтому кажется, что грудь лежит на талии. На сетку телесного цвета нашит рукав и это смотрится грубо. Сетка очень тонкая, сама ткань тяжёлая, толстая. Видно, что платье недорогое. Пайетками обтянуть руку - это катастрофа. В таком наряде она с трудом гнётся.

Юлия Пересильд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юлия Пересильд

- Когда такой активный верх или низ, к такому жакету лучше надеть однотонный низ, - рассказывает дизайнер Ксения Князева. - И я была взяла не юбку-карандаш, а чёрные брюки со стрелками. И хорошо поддержать жакет яркими белыми серёжками. А пока тут слишком много белых пятен, поэтому силуэт не выстраивается. Юле я бы рекомендовала каблук, чтобы вытянуть фигуру. Неужели у наших актрис нет стилистов?

Елена Лядова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Елена Лядова

- Просто скучное платье из жаккарда. Неплохо, что геометрия есть на лифе, но грудь сдавлена. Да, и анатомия вся видна. Но все равно это скучное платье и сумка тоже скучная.

Дизайнер Ксения Князева Фото: из личного архива

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