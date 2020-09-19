Блеф Трампа про "супер-пупер ракету": Американцы сами пытались выкрасть секреты русского гиперзвукового оружия

На сегодняшний день ракета проекта ARRW существует в виде прототипов и проходит испытания. Фото: wikimedia.org

КОВБОЙ В ПЕСОЧНИЦЕ

Президент США Дональд Трамп иногда напоминает мне мальчишку в песочнице, который хвастается, что у него лопатка длиннее, чем у других пацанов. Это я к тому, что уже который раз глава Белого дома пытается ошарашить мир тем, что у США есть такая супер-пупер ракета, которой нет ни у России, ни у Китая. И летит она в 17 раз быстрее скорости звука. А российская аналогичная ракета, по его словам, развивает скорость лишь в 5 раз быстрее звука. Здесь Трамп сел в лужу по полной: еще в прошлом году вице-премьер РФ Юрий Борисов в одном из интервью заявил, что новейшая российская гиперзвуковая ракета во время испытаний достигла скорости в 27 Махов (1 МАХ – примерно 340 м/сек). А 20 скоростей звука для российских гиперзвуковых ракет – уже давно пройденный этап. Причем, это подтверждает и американская космическая разведка, которая, как говорится, глаз не спускает с наших ракетных полигонов и «снимает телеметрию».

ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ОБАМА

И как же россиянам удалось создать свою супер-пупер ракету? Они, по словам Трампа, оказывается, получили всю информацию о ракете на блюдечке с голубой каемочкой… «от администрации Обамы». Да-да,

американский президент Дональд Трамп обвинил своего предшественника в том, что при нем данные об одной из лучших существующих гиперзвуковых ракет США утекли к России. И что недавно появившаяся российская ракета сделана именно по американским технологиям. Здесь имеется ввиду российская гиперзвуковая ракета «Циркон». Она уже в «железе», а не «в чернильнице», и проходит финишные испытания. А вот аналогичная ракета США до сих пор не представлена. Странно, неправда ли? Если такая ракета давно была сделана в США, то почему она до сих пор не принята на вооружение?

Трампа можно понять, у него президентские выборы, он, как говорится, «ловит хайп»? Набивает цену себе и сбивает цену демократам - своему сопернику Байдену, бывшему вице-президентом у Обамы. А тут все средства хороши. Но не через чур ли он увлекся?

Первый раз Трамп проговорился о супер-пупер ракете еще в марте, - именно тогда гиперзвуковой блок был испытан над Тихим океаном. Фото: REUTERS

КУРОЧКА ПОКА В ГНЕЗДЕ

И все-таки, давайте разберемся - о какой именно американской супер-пупер ракете уже несколько месяцев бахвалисто распинается Трамп?

Вот как ответил на этот вопрос главный редактор российского военного журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский:

- Я так понимаю, речь идет о гиперзвуковой ракете, которую разрабатывают ВВС США по программе AGM-183A. Согласно расчетам американских разработчиков, данная ракета будет развивать максимальную скорость до 20 Махов при дальности стрельбы в 900 километров. На сегодняшний день ракета проекта ARRW существует в виде прототипов и проходит испытания. Известно, что компания Lockheed Martin Missiles & Fire Control в августе 2018 года получила на её разработку около 480 миллионов долларов. В данный момент её устанавливают на внешнюю подвеску бомбардировщика B-52 Stratofortress. Но я сомневаюсь, что AGM-183A сможет сохранять высокую скорость на высоте до 4-5 км. Говоря о скорости, Трамп, наверное, имел ввиду её полет с ускорителем в стратосфере. Но в таком случае американцам не удастся добиться скорости 20 махов и сохранять управляемый полет.

БЛЕФ ПРЕЗИДЕНТА

Первый раз Трамп проговорился о супер-пупер ракете еще в марте, - именно тогда гиперзвуковой блок был испытан над Тихим океаном. А Трамп гордо заявил, что разработанная в США ракета будет быстрее российских и китайских аналогов в 17 раз, и что «в мире нет ни одного устройства способного, хотя бы немного, приблизиться по характеристикам к американской разработке». Тут Трамп снова «пустил петуха»: российские и даже китайские гиперзвуковые аналоги уже давно летают со скоростью в 15, а то и в 20 раз быстрее звука. В 17 раз перекрыть такие скорости мог разве что знаменитый барон Мюнхгаузен.

Но и это еще не все. Гиперзвуковая ракета США во время испытаний потеряла управление из-за того, что температура вокруг ее «тела» достигала 2-2,5 тысячи градусов. Она пока не способна маневрировать по высоте и курсу. И эта проблема до сих пор не решена. А вот российские конструкторы ее давно решили.

И тогда американцы стали действовать по старой схеме: если ученым США не хватает ума решить «температурную проблему», секрет ее решения надо украсть или выкупить у русских. Ну а теперь догадывайтесь сами, читая вот это сообщение: «ФСБ провела обыски в головном институте авиакосмической отрасли — ЦНИИМаш — и арестовала высокопоставленного сотрудника института, 74-летнего Виктора Кудрявцева.

Ему предъявлено обвинение в госизмене. Он получал секретную информацию о технологиях гиперзвуковых летательных аппаратов и передавал эти данные спецслужбам НАТО». Тут мне остается лишь добавить, что эти спецслужбы были американскими. Кстати, они уже несколько лет пытаются добыть в России секретные данные об устройстве гиперзвукового двигателя, - пока же конструкторы США со своим изделием топчутся на месте.