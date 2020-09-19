"Нас обгладывают, как звери": муж Наташи Королевой с синяками под глазами сделал новое заявление

Тарзан разместил новый ролик Фото: Евгения ГУСЕВА

Муж Наташи Королевой выступил с новым заявлением. С момента интимного скандала прошло чуть больше недели. За это время общественности стали известны шокирующие данные о личной жизни певицы и ее мужа Сергея Глушко. И если артистка все это время хранит молчание, публикуя лишь страшные фото с тонущей девушкой, то Тарзан обнародовал второе по счету обращение к народу.

"Хочу объяснить, почему появилось мое заявление на всю страну. Это была превентивная мера. У меня была информация, что тайком снято видео и обнародовано без моего согласия на всю страну. Что с двумя аферистками подписан контракт на создание целого цикла программ. Я решил, пусть лучше информация поступит от меня, а не со слов сомнительной парочки мошенниц и воровок", - объяснил муж Наташи Королевой появление первого обращения к поклонникам, которое, он, к слову, удалил.

Интимный скандал больно ударил по Тарзану

И вот теперь Сергей Глушко решил сделать вторую попытку. Тарзан разместил новый ролик. Он появился в кадре с синяками под глазами. Выглядел стриптизер измученным и подавленным. Но был одет.

"Отношения мужчины и женщины - это их личное, это частная жизнь. Не должна частная информация выходить на всеобщее обозрение, на телеканалы, не должны выкладываться в Интернет чьи-то съемки и псевдо расследования. Ненормально, когда нас обгладывают, как звери", - заявил артист.

Он призвал общественность выступить с порицанием сплетников и злопыхателей. "Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни и личную семейную тайну. Защиту своей чести и доброго имени", - считает Тарзан. Далее Сергей перечислил статьи Уголовного кодекса и Конституции, напомнил о критических днях в жизни женщин и сказал много чего еще в свойственной ему эмоциональной манере.

Напомним, скандал в семье Наташи Королевой разгорелся после того, как она подала в полицию заявление о краже. Пока 47-летняя артистка была на отдыхе, из ее дома две знакомые, гостившие у Сергея Глушко, вынесли бриллианты звезды на сумму пять миллионов рублей и несколько тысяч евро. Потом стало известно о том, что одна из женщин беременна от Глушко. Она в эфире шоу поделилась деталями интимной жизни с артистом и показала видео любовных утех с мужем Королевой.