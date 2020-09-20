Жители Израиля протестуют против повторного жесткого карантина

Израиль первым среди всех государств, борющихся с пандемией, повторно ввел карантин Фото: REUTERS

Сразу на нескольких пляжах Тель-Авива прошли несанкционированные митинги: люди протестуют против повторного введения жесткого карантина из-за пандемии коронавируса.

Среди протестующих были замечены представители организации «Черные флаги», которые хотят добиться отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и используют любые поводы, чтобы донести свои идеи до широких масс. «Черные флаги» обвиняют Нетаньяху в том, что он убивает демократию в стране.

Напомним, Израиль первым среди всех государств, борющихся с пандемией, повторно ввел карантин общенационального масштаба. Ограничения запланированы на ближайшие три недели.

В рамках карантина гражданам запрещается отходить от дома более чем на один километр. В пределах километровой зоны разрешено посещать парки, детские площадки, синагоги и мечети. Превышение указанной дистанции от жилища допускается для поездки на работу, оказания неотложной помощи, на похороны, а также для приобретения товаров первой необходимости и лекарств.

Походы в гости и многочисленные собрания (более 10 человек в помещении и более 20 человек на открытом воздухе) – под запретом. Отсутствие маски, нарушение количества людей, собравшихся вместе, или бесцельное удаление от дома более чем на километр караются штрафами в 500 шекелей (около 11 тысяч рублей).