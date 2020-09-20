Подтвердили смерть Михаила Борисова: ведущий «Русского лото» умер на руках врачей

19 сентября Михаил Борисович Борисов почувствовал себя плохо на съемочной площадке во время записи передачи

71-летий Михаил Борисов стал известен всей стране как ведущий «Русского лото». Сегодня утром покажут его передачу «У нас выигрывают». Но без него — вчера Михаила Борисова увезли на «Скорой» со съемок — терял сознание. Представитель лотереи «Столото» сообщила kp.ru: «19 сентября Михаил Борисович Борисов почувствовал себя плохо на съемочной площадке во время записи передачи». Коллеги вызвали «Скорую помощь», врачи увезли Борисова в больницу, у него диагностировали пневмонию. Было падение давление, остановка сердца, подключение к ИВЛ, сообщение о смерти, опровержение… И вот смерть подтверждена официально — артист умер на руках врачей.

Мы позвонили выразить соболезнование сыну телеведущего – сценаристу и ТВ-редактору Вениамину Борисову. В разговоре с kp.ru Вениамин Борисов эмоций не сдерживал: «Не могу и не буду говорить». Мужчина в шоке от скоропостижной смерти отца, который не жаловался на здоровье и много работал.

Михаил Борисов с сыном Вениамином Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сегодня утром в Театральном институте имени Б.Щукина подтвердили: «Вчера нас постигла тяжелая утрата - ушел из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить. Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный - Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне. Он много работал - в театре, в кино, на телевидении. Делал все с неповторимым чувством собственного достоинства. Умел виртуозно шутить. Его жизнь была подчинена рабочему графику, а он существовал в этом свободно. В нашем институте он заведовал кафедрой режиссуры, ставил дипломные спектакли, которые неизменно пользовались зрительским успехом. Его любили студенты. Без него трудно представить себе Щукинскую школу. Он был щукинцем. Он был вахтанговцем. Михаил Борисов был настоящим артистом и ушёл как артист - прямо со съёмочной площадки».

Студенты обрывают телефоны сына артиста Вениамина, пишут соболезнования дочери Марии.

Студентка Борисова, теперь его коллега Мария Казначеева плачет, вспоминая, что пару дней назад Михаил Борисович позвонил поздравить ее с днем рождения — помнил: «25 сентября в 19.00 в институте на большой сцене его последний спектакль «Лиса и виноград», играют наши борисовцы, которые выпустились в этом году и до сих пор не могут вернуться домой из-за карантина в Баку, приходите...»