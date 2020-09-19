Перевозили в другую больницу: умер впавший в кому ведущий "Русского лото" Михаил Борисов

Во время транспортировки Борисов пережил клиническую смерть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Михаил Борисов умер во время транспортировки из одной больницы в другую. Ему стало плохо на съемках популярнейшей телепрограммы "Русское лото".

"Приехавшие врачи скорой помощи забрали его в больницу для более тщательного обследования и оказания помощи", — рассказали о деталях госпитализации РИА Новости в "Столото".

По информации 5-tv.ru, уже в больнице Борисова ввели в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ. Врачи диагностировали у него воспаление легких.

Позднее было принято решение о переводе его в спецклинику. Во время транспортировки Борисов пережил клиническую смерть.

Медикам удалось его откачать. Однако позднее он все же умер, так и не доехав до больницы.