Биография Майка Пенса: консерватор, христианин и пока еще вице-президент

61-летний Майк Пенс себя характеризует так – христианин, консерватор, республиканец Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В случае победы на президентских выборах Майк Пенс, четвертый год занимающий кресло вице-президента США, сохранит свой пост.

- С признательностью за доверие, оказанное мне президентом Трампом, при поддержке со стороны нашей Республиканской партии и по милости Всевышнего я смиренно принимаю ваше решение выдвинуть меня, чтобы баллотироваться в вице-президенты США и служить на этом посту, - торжественно рапортовал Пенс на недавно прошедшем общенациональном съезде Республиканской партии.

При своеобразной гарантии сохранения рабочего места ему все равно предстоит нелегкое испытание: в октябре Пенсу нужно будет принять участие в телевизионных дебатах. Противостоять на них будет конкурентка от демократов, Камала Харрис. Пенсу придется несладко: прокурорское прошлое и ораторские способности сенатора от Калифорнии явно сыграют против него. Но чем же сразил Пенс Трампа?

КОРОЛЬ БЕНЗОКОЛОНОК

61-летний Майк Пенс себя характеризует так – христианин, консерватор, республиканец. Пресса осыпает его комплиментами, называя спокойным, преданным, сдержанным и рассудительным.

Пенс является полной противоположностью своего шефа. За время одиозного и скандального правления Дональда Трампа о его вице-президенте практически ничего не было слышно. Да и в отличие от действующего американского лидера, пришедшего в большую политику из бизнеса, Пенс в этом плане опытный.

Майк Пенс родился в семье немецко-ирландских эмигрантов, в штате Индиана. Родители были представителями среднего класса, отец владел небольшой сетью бензоколонок.

Окончив университет по специальности «юриспруденция», Пенс работал адвокатом и радиоведущим. В молодости он был демократом, как и вся его семья. Но под влиянием политики Рональда Рейгана перешел в стан республиканцев. Хотя Джон Кеннеди и Мартин Лютер Кинг так и остались для него идеалами.

Уже 35 лет политик женат на учительнице Карен Пенс. У пары трое детей - Майкл, Шарлотта и Одри. Кроме того, вице-президент - большой любитель живности. В его доме обитают кошка, собака, кролик и змея. Кролик по кличке Марлон Бандо стал знаменит на весь мир после выхода в свет детской книги «Марлон Бандо, или Один день из жизни вице-президента», которую написала Шарлотта Пенс.

ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ ЛОББИСТ

Свою политическую карьеру Пенс начал в конце 1980-х годов. Начало было непростым – он дважды проваливался на выборах в Конгресс. Затем на целое десятилетие погрузился в радиожурналистику, которая принесла ему известность и поддержку в родном штате. В 2000 году работа в СМИ помогла Пенсу впервые победить на выборах в Палату представителей Конгресса, а затем переизбраться в нее еще целых 5 раз.

В 2008 году журнал Esquire внес Пенса в топ-10 лучших конгрессменов. Политика хвалили за приверженность консервативным взглядам, которые подчас становятся поперек горла даже партийным старейшинам-республиканцам.

В 2010 и 2012 годах Майка Пенса рассматривали в качестве кандидата на пост президента США, но вместо этого он сосредоточился на региональной политике, став губернатором Индианы. На своем посту он оставался до тех пор, пока Трамп не предложил ему стать вице-президентом.

Неоднократно Майка Пенса обвиняли в лоббизме. Якобы с 1989 по 2014 год на лоббировании интересов различных компаний и групп он заработал 20 млн долларов. Основными его заказчиками выступали произраильские силы, адвокатские бюро и Национальная стрелковая ассоциация. Из-за этого Пенсу приходилось довольно часто менять свои взгляды. Так, например, произошло с поддержкой признания геноцида армян, который после 2007 года он яро стал отрицать.

БОРЕЦ С РАДУГОЙ

Пенс – типичный консерватор. Он не приемлет однополые браки, активно выступает против абортов, считая, что это самое настоящее убийство. В период губернаторства Пенса в Индиане был принят один из самых строгих законов в США, который запрещал аборты. Хотя однажды на публике Пенс пошел наперекор Трампу, когда тот заявил, что женщин, сделавших незаконный аборт, следует наказывать.

Майк Пенс и Дональд Трамп Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2015 году Майк Пенс, будучи губернатором, подписал закон о религиозной свободе. Документ позволял владельцам бизнесов отказывать представителям ЛГБТ-меньшинств в обслуживании. За это политика подвергли жесткой критике, которая не продолжалась даже после того, как он внес в этот закон значительные корректировки.

СДЕРЖАННАЯ АГРЕССИЯ

К России Пенс относится настороженно. Он не раз высказывался о «коррупционных схемах русских» и критиковал президента России Владимира Путина за то, что он диктует США условия на сирийском направлении.

Во время предвыборных дебатов в 2016 году Пенс дал фору даже демократам, предложив развернуть ракетный щит против России в Польше и Чехии.

Выступая на Мюнхенской конференции в 2017 году, Пенс заверил, что Вашингтон будет привлекать Москву к ответственности за акты агрессии, несмотря на то, что администрация Трампа заинтересована в налаживании отношений с Россией.

- Русский медведь никогда не умирает, он лишь впадает в спячку, - сказал вице-президент.

Довольно четкая позиция сформирована у Пенса по Ближнему Востоку. Он активно поддерживает Израиль и одобряет его атаки против Ирана, использование силы при блокаде Газы, а также не признает Палестину.

Во время своего вице-президентства Пенс переключился на Китай. Он защищает уйгуров, обвиняя Пекин в дискриминации их по религиозному и культурному принципу.

Несмотря на четкость позиций, противники Пенса любят припоминать ему старую оговорку: однажды вице-президент перепутал Индию и Индонезию.

ВСЕГДА ВТОРОЙ

В США вице-президент — это второе по значимости государственное должностное лицо. Его основная задача - в случае чрезвычайной ситуации занять кресло президента. Под ЧП понимают внезапную смерть главы государства, отстранение его от должности, отставку или недееспособность. За всю историю Штатов вице-президентами были 48 человек. Из них 8 стали президентами из-за смерти предшественников.

Помимо этого вице-президент председательствует в Сенате. В случае равного количества голосов «за» и «против» его голос - решающий.

Поговаривают, что в 2017 году у Пенса был шанс стать президентом США. Тогда в прессе распространилось письмо высокопоставленного анонима из Белого дома. Автор утверждал, что если, согласно процедуре, Трампа отстранили бы от управления государством, доказав наличие у него психических расстройств, то Пенс горячо бы поддержал эту затею. Но никаких подтверждений этому заявлению не нашлось. Но Пенсу все равно пришлось оправдываться и говорить, что подобный план никогда не обсуждался.