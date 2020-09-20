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Пляжная мода «Кинотавра»: Анна Чиповская и Марина Александрова в ретро-бикини, а Ксения Собчак выбрала сексапильную «ламбаду»

«КП» рассмотрела, в чем на сочинских пляжах дефилировали знаменитости
Алина ЧЕРНОВА
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Анна Чиповская на пляже. Фото Ивана Смирнова

Анна Чиповская на пляже. Фото Ивана Смирнова

Фестиваль «Кинотавр» славится не только премьерами, но и жаркими фото в бикини кинодив и светских львиц.

Однако в этом году из-за пандемии в Сочи приехал укорочённый звёздный десант. На пляжах засветились немногие. Вместе с фэшн-блогером Ольгой Рудыка обсуждаем самые яркие пляжные выходы звёзд.

Фэшн-блогер Ольга Рудыка

Фэшн-блогер Ольга Рудыка

Фото: Личный архив

Клуб «Высокая талия»

- В 50-х годах на пике моды были купальники с завышенной талией. Они особо хороши для полных дам, поскольку зрительно вытягивают силуэт и скрывают складки в районе талии, - рассказывает Ольга Рудыка. - Впрочем, Анне Чиповской, Оксане Фандере и Марине Александровой, которые выбрали эту модель купальника, скрывать ничего не надо, формы у них стройные.

Анна Чиповская. Фото Ивана Смирнова

Анна Чиповская. Фото Ивана Смирнова

Но такой ретро-стиль особенно актуален этим летом, актрисы себя показали настоящими модницами.

Кстати, и пляжные шорты Чиповская выбрала верно. Да, пусть за их шириной Анна спрятала свои стройные формы, но такая модель сейчас весьма актуальна. Словно актриса позаимствовала их у своего бойфренда. А вот шорты Анны Банщиковой, увы, не могу назвать топовыми. Похожие модели были в тренде в 90-годы.

Привет из 80-х

-Вот такие бикини, как у Ксении Собчак, вошли в моду в 80-е годы после выхода клипа «Ламбада», - говорит наш модный эксперт.-

Вот такие бикини, как у Ксении Собчак, вошли в моду в 80-е годы

Вот такие бикини, как у Ксении Собчак, вошли в моду в 80-е годы

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На вещевых рынках можно было купить либо такой купальник, как у Ксении с плавками, максимально обнажающими бедро, либо с пришитой к плавкам оборкой, которая напоминала юбку. Обратите внимание на модель лифа. Она напоминает топик. В те годы ещё не вошли в моду купальники с чашками, поддерживающими бюст.

Бабушкин сундук

-Общая тенденция этого лета - купальные костюмы с элементами ретро. Но у актрисы Елены Лядовой и певицы Алёны Свиридовой другая «беда». Судя по тому, что купальники им маловаты и ткань на них уже порядком выцвела, артистки носят их не первый год. Или же достали их из бабушкиного дачного сундука, - предположила фэшн-блогер Ольга Рудыка. - А вот бойфренд Лядовой Владимир Вдовиченков вполне себе в тренде. Плавки уже давно не актуальны. А купальные шорты сейчас на пике моды.

Алёна Свиридова. Фото Ивана Смирнова

Алёна Свиридова. Фото Ивана Смирнова

Владимир Вдовиченков. Фото Ивана Смирнова

Владимир Вдовиченков. Фото Ивана Смирнова

Елена Лядова. Фото Ивана Смирнова

Елена Лядова. Фото Ивана Смирнова

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